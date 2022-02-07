黃榮村主持考試院新春團拜　期許四大法案進程具體突破

▲考試院長黃榮村。（圖／記者湯興漢攝）



記者林銘翰／台北報導

考試院7日舉行新春團拜，院長黃榮村表示，考試院及各部會過去一年來，致力於健全文官制度之相關法案，其中四項重要的立法工作，皆攸關文官制度的改革，盼同仁繼續努力推動，讓四大法案的修法和立法進程，能儘快有具體的突破。

黃榮村7日主持考試院暨各部會新春團拜活動，考試院副院長周弘憲、考試院秘書長劉建忻、考選部長許舒翔、銓敘部長周志宏、公務人員保障暨培訓委員會主委郝培芝、全體考試委員及院部會同仁代表皆共同參與。

黃榮村致詞時表示，感謝全院同仁過去一年的付出，期勉大家配合國家永續發展需要，持續健全文官制度、推動數位轉型，並研議用人機關參與選才的機制，讓考試院轉型為稱職的國家人力資源部門，培育現代政府所需要之治理人才，展現應有的價值與功能。

黃榮村指出，考試院及各部會過去一年來，致力於健全文官制度的相關法案，其中四項重要的立法工作，皆攸關文官制度的改革，其中《公務員服務法》修正草案、「法律專業人員資格及任用條例草案」、「專門職業及技術人員轉任公務人員條例修正草案」已陸續送立法院審議。

另外，黃榮村也說，112年新進公務人員退撫新制相關法案，也預定在今年3月初完成院內的審查作業，盼同仁繼續努力推動，讓四大法案的修法和立法進程，能儘快有具體的突破。

黃榮村提及，回顧過去一年因為新冠肺炎疫情的影響，改變了原本的工作型態，感謝院內同仁積極配合各項防疫作為，透過分區辦公、居家辦公、線上會議及電子公文等措施，使各項公務運作在線上型態獲得空前的突破。

黃榮村強調，展望今年，考試院數位轉型仍將是重中之重，電腦化考試的推廣、考試及格證書的數位化、開放資料及循證研究等工作，仍要持續推動。