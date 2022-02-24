還不出2千利息榔頭砸斷手指　刑事局破嘉義「5人恐怖討債團」

▲▼刑事局偵查六大隊第五隊逮捕嘉義5名暴力討債分子。（圖／警方提供）

記者鄧木卿／台中報導

刑事局偵六大隊第五隊去年追查1起毒品案時，發現27歲陳姓男子在嘉義地區從事高利貸及暴力討債，有名被害人借1萬元，實拿8千元，每10天就要付2千元利息，男子付了幾次後付不出利息，陳嫌等人竟拿榔頭硬生生敲斷他多根手指，被害人哀嚎慘叫。警方展開行動將陳嫌等5人緝捕到案，依重利、組織犯罪防制條例等罪移送嘉義地檢署偵辦。

偵六大隊第五隊去年偵辦毒品案時，將其中一名毒犯手機內已被刪除的通話紀錄還原，意外發現有多筆暴力犯罪事證，進而查出以綽號「海龍」陳姓男子為首的暴力討債集團，該集團從2018年組成地下錢莊，利用被害人急需用錢之際，高利出借，利息是借款的2成，不但要求被害人簽立本票，身分證拍照存證，也接受其他債主委託處理債務。

警方表示，一旦被害人無力還款，陳嫌即率領旗下成員拿球棒、電擊棒毆打，逼迫還款，造成被害人心裡恐懼，其中有名被害人被打得最慘，只因還不出2千元利息，陳嫌等人竟拿榔頭敲斷多根手指，讓被害人痛不欲生。

警方去年12月會同嘉義市、台中市及嘉義縣等28名警力，兵分5路，前往嘉義搜索及拘提，除拘提陳姓主嫌外同時通知其他4名共犯到案，並查扣手機3枝，以及電擊棒、球棒等證物。

該集團尚未壯大即被破獲，目前僅得知5名被害人，不法獲利數萬元，警方呼籲民眾面對黑道幫派欺壓行為，勇於挺身報案，協助警方徹底打擊黑幫，掃除暴力，共同維護社會治安。