專騙大陸人得手逾2億　中打全台大搜索逮12詐欺犯

▲刑事局中打中心破獲一個專騙大陸人的詐欺集團，至少有145人受害，詐得金額逾2億，逮捕12名詐欺犯。（圖／民眾提供）

記者鄧木卿／台中報導

刑事警察局偵查第六大隊前年8月間起陸續發現多名有詐欺前科的男子經常出入中東國家，經多月追蹤，發動5個縣市警察局同步搜索，遍及桃園、台中和台東等地，查獲36歲運姓男子、33歲呂姓男子等12人詐欺分子，該集團機房設在中東，專騙大陸人，至少有145人受害，詐得金額逾2億元，訊問後依加重詐欺罪、組織犯罪防制條例等罪嫌送辦。

刑事局中打中心發現，原本設在台灣的詐欺機房成員，在2020年8月間陸續出境中東地區，研判機房移至中東，從事境外電信詐騙，經深入追查，該集團以常見「假檢警」為犯罪手法，專騙大陸人，假冒信用卡客服人員謊稱有欠款未還，身分遭盜用等理由，再轉接假公安謊稱涉嫌非法洗錢等，再透過地下洗錢管道，將詐欺所得轉回台灣幕後集團金主及幹部。

中打在去年12月15日、12月21日，發動高雄、台中市政府警察局刑事警察大隊、南投、新竹和台東等警方，同步搜索桃園市八德區、蘆竹區、高雄市鳳山區、台中市太平區、南投縣草屯鎮、台東縣大武鄉等地，逮捕運姓等12人，起出現金930萬多元、存摺13本、金融卡12張（帳戶餘額241萬多元）、手機14支、主機1台、分享器2台、帳冊1本、點鈔機1台等贓證物。

中打表示，經清查扣案資料分析，有大陸民眾魏姓女子等145人受害，詐騙金額逾2億元，全案依違反刑法加重詐欺罪、組織犯罪防制條例等罪嫌移請高雄地方檢察署偵辦，並持續追查境外機房在逃成員，及溯源追查不法所得流向。

警方呼籲，詐欺集團多以模糊的工作內容諸如國外打工換旅遊、換住宿或打工渡假等噱頭，誘以高薪吸引待業中的年輕男女加入，並集中管理，在國外不僅毫無自由，更可能因涉犯罪被關押在國外監獄，回國同樣須面對司法調查，得不償失。