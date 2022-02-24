暖胃先喝暖湯？　桃園議長邱奕勝「初體驗」養生月子餐健康吃

▲黃騏曼(左)向邱議長說，吃養生月子餐「湯」最重要。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

台灣少子化，使照顧健康媽咪和孕養新生兒，受到各界重視。桃園市議長邱奕勝應桃園市創新創業協會(簡稱新創會)理事長黃騏曼之邀，參訪其所創辦的「紫莉幸孕莊園」並體驗養生月子餐，對於該莊園以全方位孕護管家，提供孕前、後體驗、教育、養生等「孕」經濟產業服務，期更多媽咪和寶寶健康獲得照護，成為幸福家庭幕後推手。

▲邱議長祝賀黃騏曼擔任桃園市新創會理事長。（圖／記者楊淑媛攝）

邱議長24日表示，桃園新住民人口逾6萬多人，許多新住民姐妹投入勞動力市場，展現就創業實力，除了於就業職場表現優異，更發揮潛力創業展現自信，對桃園經濟發展有莫大貢獻；而甫就任桃園市新創會理事長的黃騏曼，更是該會成立30年來，首位由新住民出任的理事長，顯示新住民朋友在各行各業表現傑出。

▲「紫莉幸孕莊園」設有「父產科」可提供男性朋友體驗孕期負重和分娩陣痛。（圖／記者楊淑媛攝）

邱議長於「紫莉幸孕莊園」品嚐莊園所提供的津田生機月子餐表示，吃過各種中、西餐、海鮮等特色餐，但是品嚐集結中西醫、營養、護理、廚藝師傅等專業人員精心調理的養生月子餐，可是生平第一次！相信在營養與美味兼具下，提供媽咪和寶寶更多健康照護。

▲「紫莉幸孕莊園」是全國首創「孕」經濟產業服務。（圖／記者楊淑媛攝）

黃騏曼說，吃養生月子餐「湯」最重要，津田生機將新鮮食材熬煮9個小時，經過中西醫、營養師調理的養生湯，幫助產婦調理身心，讓媽咪可以供充足營養的母奶給寶寶。而吃養生月子餐，第一個要先喝湯，因為空腹時對高蛋白質吸收比較好，而且先喝暖湯可先暖胃，喝完湯後身體會感覺相當舒服。

黃騏曼也分享津田生機月子餐，於日前榮獲第二屆金孕獎-優質特色月子餐獎好消息；金孕獎評選是從4千多位實名素人媽媽，挑選出21家全台最優質產後之家與月子餐機構，榮獲此獎項實屬不易。

「紫莉幸孕莊園」設有「父產科」可提供男性朋友體驗孕期負重和分娩陣痛，了解懷孕媽媽不方便和辛苦之處，以及生產的痛，也有電子娃娃模擬嬰兒哭啼，讓新手爸媽練習安撫、餵奶和換尿布，更有小小育嬰師體驗營，提前教導「大寶」即將有弟妹誕生，給予心理建設和教導如何照顧等，讓孕婦產前免憂心。