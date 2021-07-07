疫情期失業原民返鄉陷困境　邱奕勝送500住戶關懷物質

▲疫期失業原民返鄉生活陷困境，邱奕勝議長(左三)送500住戶關懷物質。（圖／市議會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

疫情重創百業、紓困標準又嚴苛，尤以打零工維生的原民朋友生計更艱困！桃園市議長邱奕勝7日帶著230箱泡麵、肉醬罐頭50箱、餅乾70箱等各類民生物質，前往桃園原民區復興區，捐贈給復興區公所由區長游正英代表受贈，發送給復興區500戶生活困苦家庭，解決燃眉之急！

復興區長游正英表示，受到疫情影響，在外工作的區民，因就業性質大多數屬於無雇主及打零工的族群，不符合申辦紓困方案，在房租、學貸等經濟壓力下，生活陷入困境，只好於疫期黯然回到原鄉！

獲悉復興區原民朋友生活陷入窘境，邱奕勝議長甚表關切，7日由市議員陳瑛、簡志偉議員、區長游正英及復興區民代表會主席林玉花、區代表、羅浮里長等人陪同訪視家戶，實際了解原民生活狀況，致贈230箱泡麵、肉醬罐頭50箱、餅乾70箱等各類民生物質，希望能拋磚引玉，引起社會各界的關心，為原民爭取更多社會力量的介入及協助，早日度過難關。

若有善心人士欲捐贈救濟物資給困苦家庭，請逕自聯絡復興區公所機要室簡小姐0933206876、03-3821500#3103。或寄送到復興區公所社會課(336桃園市復興區中正路20號)以統籌辦理。

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