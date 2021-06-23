國3龍潭高原交流道629通車　邱奕勝批中豐交流道工程牛步化

▲邱奕勝議長(右)聽取市府秘書長黃治峯說明中豐交流道工程進度。(圖／市議會提供)

記者楊淑媛／桃園報導

位於桃園市境內的國道三號龍潭高原交流道，即將於6月29日通車，中壢區及青埔地區的市民朋友們，引頸企盼近10年的中豐交流道工程，卻還在「以拖待變」！？桃園市議長邱奕勝不滿中央牛步化作業，要求市府積極配合，並向中央爭取縮短時程，盡速完工通車，紓解中壢、青埔地區交通瓶頸，促進地方繁榮。

邱議長說，雖然目前正處於疫情警戒期間，但政府對於地方重大的交通建設仍不能停歇，在歡慶龍潭高原交流道即將通車之際，地方爭取近10年的中壢中豐交流道更顯得重要，原本開闢全套的交流道，卻因經費因素，不斷「縮水」，到現在變成分期施工，第一期計畫先行施作北入匝道，第二期工程，要等到五楊高架拓寬延伸頭份段工程再行檢討辦理。

因此，邱議長23日邀集市府秘書長黃治峯、交通局長、工務局等相關單位人員，到市議會說明中豐交流道最新進度，要求早日提動工、完工通車造福地方；根據中央核定計畫，中豐交流道第一期計畫先做北入匝道，銜接五楊高架路段，預計2023年施工、2025年完工通車，總經費12.69億元，他認為，中央進度太慢了，讓通車遙不可及，令人遺憾。

「疫情總會過去，地方發展不能中斷」，邱奕勝認為，中豐交流道的興建對中壢區與青埔特區交通紓解太重要了，由於青埔擁有交通、環境等各項優越條件，這幾年來，多項大型商業設施進駐，市況益趨繁榮，為了解決當地交通瓶頸及未來桃園航空城發展，中豐交流道開闢刻不容緩。

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