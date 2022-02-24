俄開炸烏克蘭！台灣秒登「推特熱搜NO.2」　美議員挺台：站一起

▲烏克蘭首都基輔出現大批民眾逃難潮。（圖／達志影像／美聯社）

記者邱晟軒／綜合報導

俄羅斯總統普丁於台灣時間24日上午宣布在烏東動武，隨後，烏克蘭多座城市陸續慘遭砲擊，截至目前為止，俄軍轟炸後已造成至少7死7傷、19人失蹤。對此，有鄉民驚見推特（Twitter）熱搜排行榜「台灣排二名」僅次烏克蘭，引起網友熱議。

俄羅斯總統普丁宣布在烏東發動軍事行動後，烏克蘭多座城市傳出爆炸聲響，首都基輔也遭導彈攻擊。更有民眾目睹上萬俄羅斯傘兵、地面部隊大舉入降烏克蘭各城鎮，戰事持續延燒。

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對此，有一名網友在批踢踢八卦版以「為啥烏俄開打台灣會上推特熱搜第二名？」為題發文表示，「烏克蘭和俄國開打，結果台灣成為美國推特熱議第二名，一堆老美認為，下一個開打的國家就是中國和台灣。」

▲烏俄開打！台灣意外登上推特熱搜第二名，引發鄉民熱烈討論 。（圖／翻攝推特）

貼文曝光後，立刻掀起許多網友熱烈回應，「川普都說下一個了」、「pray for taiwan」、「美國點名台灣好幾次了，不打合理嗎」、「下次換我們開直播Live了」、「怎感覺老美一直在推人上火線」、「硬要說的話台灣處境比較像烏東吧」、「昨日阿富汗、今日烏克蘭、明日台灣」。

值得一提的是，美國前總統川普22日接受《The Clay Travis and Buck Sexton Show》訪問時就提及，習近平與普丁是一樣的，他們就像「雙胞胎姐妹」，習近平將把俄羅斯對烏克蘭的行動，當作奪回台灣的信號。

面對主持人提問「你認為他們（指中國大陸）會攻擊台灣嗎？」川普回答，「這是肯定的（absolutely），他們一直在等，現在奧運落幕，看看你的計時器，對吧？這正是習近平想要的。」

▼美國參議員瑪莎布萊克本、加拿大前工業部長等人今陸續發文挺台 。（圖／翻攝推特）