　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

俄開炸烏克蘭！台灣秒登「推特熱搜NO.2」　美議員挺台：站一起

▲▼烏克蘭首都基輔出現大批民眾逃難潮。（圖／達志影像／美聯社）

▲烏克蘭首都基輔出現大批民眾逃難潮。（圖／達志影像／美聯社）

記者邱晟軒／綜合報導

俄羅斯總統普丁於台灣時間24日上午宣布在烏東動武，隨後，烏克蘭多座城市陸續慘遭砲擊，截至目前為止，俄軍轟炸後已造成至少7死7傷、19人失蹤。對此，有鄉民驚見推特（Twitter）熱搜排行榜「台灣排二名」僅次烏克蘭，引起網友熱議。

俄羅斯總統普丁宣布在烏東發動軍事行動後，烏克蘭多座城市傳出爆炸聲響，首都基輔也遭導彈攻擊。更有民眾目睹上萬俄羅斯傘兵、地面部隊大舉入降烏克蘭各城鎮，戰事持續延燒。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，有一名網友在批踢踢八卦版以「為啥烏俄開打台灣會上推特熱搜第二名？」為題發文表示，「烏克蘭和俄國開打，結果台灣成為美國推特熱議第二名，一堆老美認為，下一個開打的國家就是中國和台灣。」

▲▼美國共和黨參議員瑪莎布萊克本、前加拿大工業部長詹姆斯摩爾聲援挺台 。（圖／翻攝推特）

▲烏俄開打！台灣意外登上推特熱搜第二名，引發鄉民熱烈討論 。（圖／翻攝推特）

貼文曝光後，立刻掀起許多網友熱烈回應，「川普都說下一個了」、「pray for taiwan」、「美國點名台灣好幾次了，不打合理嗎」、「下次換我們開直播Live了」、「怎感覺老美一直在推人上火線」、「硬要說的話台灣處境比較像烏東吧」、「昨日阿富汗、今日烏克蘭、明日台灣」。

值得一提的是，美國前總統川普22日接受《The Clay Travis and Buck Sexton Show》訪問時就提及，習近平與普丁是一樣的，他們就像「雙胞胎姐妹」，習近平將把俄羅斯對烏克蘭的行動，當作奪回台灣的信號。

面對主持人提問「你認為他們（指中國大陸）會攻擊台灣嗎？」川普回答，「這是肯定的（absolutely），他們一直在等，現在奧運落幕，看看你的計時器，對吧？這正是習近平想要的。」

▼美國參議員瑪莎布萊克本、加拿大前工業部長等人今陸續發文挺台 。（圖／翻攝推特）

▲▼美國共和黨參議員瑪莎布萊克本、前加拿大工業部長詹姆斯摩爾聲援挺台 。（圖／翻攝推特）

►人生第一個愛馬仕，1520元就到手！

ET快訊
俄羅斯入侵烏克蘭　立陶宛、摩爾多瓦宣布進入緊急狀態
一圖看懂烏克蘭多危險！　上空「挖出1個洞」
3月解封措施一次看！打球、拍照免戴口罩　雙鐵、客運開放飲食
俄軍越過邊境開火　白宮強調：拜登無意派兵至烏克蘭參戰
金融市場大震盪！俄股狂瀉50％　歐股早盤全倒
新聞播一半　飛彈突從「記者頭頂上飛過」！畫面曝光
俄開炸烏克蘭　台灣秒登「推特熱搜NO.2」
俄烏戰爭「467年前古書」早預言！龍婆：俄國將成世界主宰
快訊／俄軍猛轟敖得薩！烏克蘭證實「軍事單位被毀」7死19人失
快訊／外交部譴責俄羅斯！　呼籲在烏克蘭國人立即離境
卡神楊蕙如養網軍釀駐日外交官之死　判刑5月定讞

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

外送員路檢專案再查113輛機車　違規數量驟減！僅查獲3件

烏克蘭路人騎腳踏車「被砲彈擊中」地上炸出大洞！45秒爆炸影片曝

俄開炸烏克蘭！台灣秒登「推特熱搜NO.2」　美議員挺台：站一起

吹起嗩吶　歡歌吳霽探尋傳統民族樂器之美

崑大空設系作品「每時」獲競圖設計冠軍　台南轉運站亮相

確診者到瑪黑家居用餐　該門市停業3天周日復業

俄軍猛攻！烏克蘭忽發「1張圖」7萬人見證　網看呆了：還在嘲諷

銀髮美食「叢林飯包」　帶來自信力量的香蕉新吃法

快訊／新興高中學生確診「同住家人採檢出爐」　全校5616人急採檢

跨領域學習成主流　北科大推28個微學程培育產業即戰力

妥瑞症男搭台鐵「抽搐譙髒話」　列車長暖開育嬰室讓他好感動

恭喜KID登記結婚！亮身分證：這是我的配偶　東區妹仔順便遷戶籍...他：人財兩失XD

峮峮泡溫泉拍寫真「背部全裸」：真的沒穿！　林予晞也想被拍...驚覺「胸脯有肉是好事」

郭宗坤左心室血栓「等換心手術」無果！　 離婚纏鬥4年罕談柯以柔

鮮肉浴室DIY剪髮剪壞也好看　帥到網全歪樓忍不住看身材

4屁孩將娃娃機「推倒掃光」　隔壁機台遭波及：有夠衰！

回憶殺！《惡魔在身邊》睽違15年合體　王傳一、賀軍翔聊育兒「催生楊丞琳」

小禎「戒喝湯吃蒜」5不原則甩肉50kg！ 公開菜單：把自己當糖尿病患者

美女教練把痛苦減肥變好玩　彈跳床上甩髮高跳帶頭嗨！

萌弟生日低頭許願「我要聽話」　下秒頭髮燒起來！媽目睹嚇壞

外送員路檢專案再查113輛機車　違規數量驟減！僅查獲3件

烏克蘭路人騎腳踏車「被砲彈擊中」地上炸出大洞！45秒爆炸影片曝

俄開炸烏克蘭！台灣秒登「推特熱搜NO.2」　美議員挺台：站一起

吹起嗩吶　歡歌吳霽探尋傳統民族樂器之美

崑大空設系作品「每時」獲競圖設計冠軍　台南轉運站亮相

確診者到瑪黑家居用餐　該門市停業3天周日復業

俄軍猛攻！烏克蘭忽發「1張圖」7萬人見證　網看呆了：還在嘲諷

銀髮美食「叢林飯包」　帶來自信力量的香蕉新吃法

快訊／新興高中學生確診「同住家人採檢出爐」　全校5616人急採檢

跨領域學習成主流　北科大推28個微學程培育產業即戰力

外送員路檢專案再查113輛機車　違規數量驟減！僅查獲3件

烏克蘭女騎單車「下秒遭飛彈轟炸」！倒地不起　恐怖畫面曝光

前女花式撞球選手經營剝皮酒店　找妹陪睡詐179萬！話術總整理

獨／女富商淚控移民署前豬哥隊長騙婚　還聯手準婆婆霸佔她財產

考選部借鑒歐美日韓新加坡作法　精進我國現行考選體制

當全職媽媽6年找工作被打槍　回家老公竟酸「吃軟飯」

俄羅斯入侵烏克蘭　東歐立陶宛、摩爾多瓦緊急狀態

獨／斷開已婚渣男卻遇恐怖情人　板橋櫃姐慘遭悶殺悲慘情路曝

新竹旗艦店開幕！連張鈞甯也被圈粉　德瑞克馬桶智慧亮點超貼心

見證歷史！俄羅斯股市崩盤「-50%腰斬」　鄉民：普丁不停盤超有種

女神色誘三度！最後直接抓姦在床 Crazy Man 瘋男

生活熱門新聞

烏克蘭驚傳爆炸！「基輔直播」觀看人數驚呆

弟弟在她房間啪啪！見1幕氣炸：還有用過的保險套

【心內話】我的復仇之道

豪雨夜襲！再一發10°C水彈全台變色

3/1起口罩鬆綁！4條件可免戴口罩

6天雨下對地方！石門水庫滿出來了

快訊／今增7本土「分布4縣市」　境外暴增73案

陰雨連下沒烘衣機怎麼辦？網推1神器

妙麗搭捷運！解放襯衫「彈出酥胸」神到IG了

桃園加碼五倍券200換2000　網友哀號：早用完了

特斯拉駕駛國道睡到歪頭　畫面曝光！

俄軍猛攻！烏克蘭忽發「1張圖」網看呆

開戰在即　旅烏台人須冒險到莫斯科代表處

在烏正妹15hrs前報平安！網急湧FB：還好嗎

更多熱門

相關新聞

記者播新聞　飛彈突然從頭頂上飛過

記者播新聞　飛彈突然從頭頂上飛過

烏俄戰局持續升溫，澳洲駐烏克蘭記者威爾森(Bryce Wilson)在克拉馬托爾斯克市(Kramatorsk)採訪當地情況時，頭頂上方突然飛過一顆飛彈，把他給嚇了一大跳，接著便看到飛彈射中遠處一棟建築物，驚險畫面在網路上瘋傳。

快訊／外交部譴責俄羅斯　籲國人速採陸路離開烏克蘭

快訊／外交部譴責俄羅斯　籲國人速採陸路離開烏克蘭

烏克蘭證實軍事單位被毀　已7死7傷

烏克蘭證實軍事單位被毀　已7死7傷

俄烏戰爭467年前早預言！龍婆：俄國將成世界主宰

俄烏戰爭467年前早預言！龍婆：俄國將成世界主宰

俄烏開戰　國防部：三軍高度警戒監控台海動態

俄烏開戰　國防部：三軍高度警戒監控台海動態

關鍵字：

烏克蘭美國俄羅斯普丁川普台灣美軍戰爭推特

讀者迴響

熱門新聞

普丁開戰了！烏克蘭首都基輔遭導彈襲擊

死亡影片！女慘被180公斤槓鈴「壓頸」身亡

蕾菈：我隆乳了！　「手術完爆哭」胸下垂自卑3年終圓夢

快訊／飛彈從頭上掠過！　俄軍轟炸烏克蘭機場「驚悚畫面曝」

基輔炸出蕈狀雲　CNN：空襲已致逾百人受傷

即／烏克蘭軍方稱已摧毀俄國6軍機、2坦克

拜登：普丁選擇有預謀的戰爭　俄國要負全責

普丁：我已決定在烏克蘭採取特別軍事行動

17歲歐陽娣娣開YouTube！一開口「濃濃大陸腔」

百萬網紅被警證實「是詐騙集團」！陽光笑臉騙倒粉絲

烏克蘭驚傳爆炸！「基輔直播」觀看人數驚呆

台中街頭現4千萬霸王級賓士！車主身份曝

俄軍傳已登陸敖得薩　烏克蘭急否認

18歲男帶15歲女友超商廁所野戰　下場GG

弟弟在她房間啪啪！見1幕氣炸：還有用過的保險套

更多

最夯影音

更多
妥瑞症男搭台鐵「抽搐譙髒話」　列車長暖開育嬰室讓他好感動

妥瑞症男搭台鐵「抽搐譙髒話」　列車長暖開育嬰室讓他好感動
恭喜KID登記結婚！亮身分證：這是我的配偶　東區妹仔順便遷戶籍...他：人財兩失XD

恭喜KID登記結婚！亮身分證：這是我的配偶　東區妹仔順便遷戶籍...他：人財兩失XD

峮峮泡溫泉拍寫真「背部全裸」：真的沒穿！　林予晞也想被拍...驚覺「胸脯有肉是好事」

峮峮泡溫泉拍寫真「背部全裸」：真的沒穿！　林予晞也想被拍...驚覺「胸脯有肉是好事」

郭宗坤左心室血栓「等換心手術」無果！　 離婚纏鬥4年罕談柯以柔

郭宗坤左心室血栓「等換心手術」無果！　 離婚纏鬥4年罕談柯以柔

鮮肉浴室DIY剪髮剪壞也好看　帥到網全歪樓忍不住看身材

鮮肉浴室DIY剪髮剪壞也好看　帥到網全歪樓忍不住看身材

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面