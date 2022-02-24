「長輩比較緊張」在烏正妹15hrs前才報平安！網急湧FB：還好嗎

▲留烏正妹才報平安就開戰。（圖／翻攝自FB／游舒涵Emily 台灣＆烏克蘭 Sem山姆寶寶）

網搜小組／鄺郁庭報導

隨著俄烏衝突全面升溫，若此時有家人身在烏克蘭，肯定讓人很擔心。一位住在烏克蘭的台灣正妹在10幾個小時前受訪，還說當地居民依然正常生活，相較烏克蘭人抱持平常心，反而是台灣家人還比她緊張。稍早俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）宣布展開特別軍事行動後，不少人就湧進在烏正妹的臉書，「現在狀況還好嗎？」

稍早，有網友在PTT的Gossiping板上問卦「Emily 現在在想什麼？」貼出這位在烏正妹Emily的受訪片段，「Emily說這邊氣氛很平和，大家都相信烏克蘭政府，電影院跟酒吧依舊熱鬧，也沒人搶購物資」，結果幾個小時前，俄羅斯卻宣布開打。

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▲Emily 22日才在留言處表示「目前跟平常一樣」，受訪時也說當地人都平常心看待。（圖／翻攝自FB／游舒涵Emily 台灣＆烏克蘭 Sem山姆寶寶）

還有人貼出在烏正妹的臉書粉專「游舒涵Emily 台灣＆烏克蘭 Sem山姆寶寶」，只見22日晚上5點多，她還分享在當地的照片，「從早逛到晚，繼續欣賞這個跟台灣完全不一樣的國家。」見到網友在底下問，「版主現在烏克蘭情勢如何？新聞感覺緊張欸！」Emily當時還回「目前跟平常一樣歐！」

而隨著開打的消息出來後，有網友紛紛在留言處關心，「已經開打了.....」、「現在狀況還好嗎？平安」、「新聞說開戰了耶」、「開戰了@@」、「開打了欸！ 自己注意安全啊！」不過，目前Emily都尚未回覆。至於最近一次的動態，則是約5個小時前，Emily在留言處回了網友一張照片，此外就沒有再多說什麼。