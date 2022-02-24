基輔現況直播「末日逃難潮？」　唯獨一條路塞爆！畫面曝光

網搜小組／劉維榛報導

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）不畏各國撻伐，在當地時間24日早上6點下令展開「特別軍事行動」，而稍早烏克蘭首都基輔（Kyiv）與第二大城卡爾可夫（Kharkiv）爆炸聲四起。台灣網友也打開基輔直播觀看，發現當地看似空成一片，唯獨一條馬路特別大塞車，驚呼「彷彿是末日逃難潮？」

一名網友在PTT發現，台灣比烏克蘭快了6小時，但觀看《EarthCam》首都基輔直播畫面，明明當地早上8時許，卻發現河畔的幹道出現大塞車的景象，讓他百思不得其解拋問「上班都快遲到了，結果基輔只有一條路塞車，該不會是開車逃命吧？不是一堆人要上戰場？」

另一名鄉民則直呼「基輔開始跑了，往西的道路全部都塞車，會跑的原因是因為白俄從北邊（離基輔很近）直接開坦克進去了，目前疑似沒有開火。」

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底下網友擔憂驚呼，彷彿是末日逃難潮，「公路都塞爆了」、「左邊塞了幾公里」、「出城的路都塞了啦」、「烏克蘭覺青逃命中」。

▲基輔早上出現大塞車景象，彷彿末日逃難潮。（圖／翻攝YouTube EarthCam）



事實上，YouTube上的《EarthCam》從16日就開始直播基輔即時影像，今日一度引來3萬3000多人目睹當地城市緊張氛圍，可見左側河畔幹道塞車，不久後右側道路也出現車潮，讓全球網友在聊天室裡紛紛祈求世界和平。

面對普丁開戰，烏克蘭軍方於24日在Facebook發布聲明指出，軍方已在盧甘斯克地區（Luhansk）擊落俄軍的5架軍機和1架直升機，不過俄國軍方否認了此一說法。與此同時，烏克蘭西部主要城市利維夫（Lviv）的上空響起了空襲警報。

▼烏克蘭總統辦公室公布照片，基輔24日凌晨發生爆炸。（圖／取自烏克蘭總統辦公室）

