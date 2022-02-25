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不斷更新／烏俄開戰斷交　歐盟召見俄羅斯常駐代表！要求無條件撤兵

▲▼俄羅斯開戰，烏克蘭逃難。（圖／達志影像／美聯社）

▲俄羅斯開戰，烏克蘭逃難。（圖／達志影像／美聯社）

記者柯振中／綜合報導

俄羅斯於台灣時間24日上午對烏克蘭出兵，根據BBC報導，俄軍的坦克已入烏克蘭第二大城哈爾科夫，烏克蘭首都基輔（Kyiv）、哈爾科夫都遭到砲火攻擊。此外，根據烏克蘭國家邊防局消息，俄軍正在突破基輔地區的防守。

【晚間00：05更新】：歐洲對外行動署秘書長桑尼諾（Stefano Sannino）對外發出聲明，並在比利時布魯塞爾召見俄羅斯常駐歐盟代表，要求立刻停止軍事行動，並無條件從烏克蘭領土撤離所有部隊、軍事裝備，且晚間會在特別峰會上宣布針對俄羅斯，更新的、更強硬的制裁。

【晚間11：40更新】：烏克蘭總統澤倫斯表示，雖然烏克蘭有損失，但俄軍也有很多飛機、裝甲車被毀，他同時也呼籲，若歐洲的領導人今天不幫助烏克蘭，明天戰爭就會敲響這些國家的國門。

【晚間11：35更新】：烏克蘭與俄羅斯軍隊在車諾比核電廠附近發生激戰，疑似有核廢料儲存設施遭到摧毀。烏克蘭內政部長格拉申科（Anton Gerashchenko）說，若核廢料儲存設施遭到摧毀，放射性物質可能覆蓋烏克蘭、白俄羅斯與歐盟的領土。

【晚間11：30更新】：依據俄羅斯電視台報導，烏克蘭總統澤倫斯曾致電奧地利總理内哈默，告知對方「我不知道我的國家還能存在多久」。

▼俄羅斯開戰，烏克蘭逃難。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼俄羅斯開戰，烏克蘭逃難。（圖／達志影像／美聯社）

【晚間11：17更新】：烏克蘭首都基輔市長克里琴科（Vitali Klitschko）表示，基輔開始實施宵禁，時間從晚間10點到隔天凌晨7點。克里琴科宣布後，烏克蘭切爾卡瑟州也宣布實施宵禁。

【晚間11：05更新】：烏克蘭總統澤倫斯宣布，成立「反普丁聯盟」，澤倫斯稍早前的談話就有提到，已與美國、英國、歐盟、波蘭、立陶宛等國的領導人通話，將共同組建「反普丁聯盟」。

▼俄羅斯開戰，烏克蘭基輔。（圖／路透）

▲▼俄羅斯開戰，烏克蘭基輔。（圖／路透）

【晚間10：50更新】：根據央視訊息，烏克蘭陸軍表示，烏軍在蘇梅州使用美國研製的「標槍」反坦克導彈系統，摧毀俄軍15輛坦克。

【晚間10：48更新】：根據了解，俄羅斯部隊控制了基輔附近的空軍基地「安托諾夫機場」，與基輔市中心相距約25公里，俄軍指揮官表示，有與烏軍發生槍戰。對此，烏軍則說，正在進行反攻，試圖奪回對機場的控制。現場疑似傳出飛機的聲音，還有煙霧從空軍基地內升起。

▼烏克蘭遭俄軍空襲轟炸城市地圖。（圖／林宜潔製）

▲▼烏克蘭遭俄軍空襲轟炸城市地圖。（圖／林宜潔製）

【晚間10：17更新】：根據法新社消息，俄羅斯國防部表示，俄軍摧毀了烏克蘭74個軍事基礎設施目標，包含11座機場、3處指揮中心，以及1處烏克蘭海軍哨所、烏克蘭軍隊的Buk防空系統。在消息傳出以前，烏克蘭國家警察局表示，從24日開始，俄軍一共進行了203次襲擊，戰爭幾乎一直在整個烏克蘭領土上進行。

【晚間8：50更新】：根據法新社消息，載有14人的烏克蘭軍用飛機在基輔附近墜毀。根據央視消息，立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）宣布，國家進入緊急狀態，以對應目前的情勢。

【晚間8：30更新】：根據法新社消息，俄羅斯的軍隊已闖入烏克蘭基輔地區的北部。

▼俄軍坦克開入哈爾科夫。（圖／路透）

▲▼烏克蘭,俄羅斯,俄烏,哈爾科夫,Kharkiv。（圖／路透）

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