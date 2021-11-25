長髮妹數學課脫了！華麗彎腰「雪乳大放送」　影片瘋傳本尊羞回應

記者曾筠淇／綜合報導

本站曾報導《長髮妹現身數學課！一轉身「ω曲線激辣」網狂重播 本尊IG神到了》，數學補教名師張旭日前將教學影片上傳至YouTube，而幫忙擦黑板的「芸寶」因傲人身材，吸引不少老司機的目光。想不到張旭最新一支的影片中，竟再見芸寶身影，且這次直接大放送「脫掉了」！

台灣數學補教名師張旭站在黑板前賣力傳播「數學知識」，因將影片傳至成人網站Pornhub引發外界關注。張旭昨日在YouTube貼出一部名為「這題不看你會後悔｜台大 108 轉學考微積分 B 卷 #3」的影片，教大家非常基礎的隱函數微分。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲芸寶一上台就脫外套。（圖／翻攝自YouTube／數學老師張旭）

不看真的會後悔！因為這部影片同樣請到了「芸寶」，看到3分52秒處，熟悉的畫面又出現了，芸寶再次探出頭來，要替張旭將左側黑板擦乾淨。

芸寶優雅的走上講台，並將厚重的外套脫掉，接著一個華麗彎腰「雪乳大放送」。盡責的她先將黑板由左至右擦拭，接著由上往下再擦一次，確認一點粉筆的痕跡都沒留下後，她就抱著外套，面露羞澀的走下台，讓在場學生無法專心上課了！

▲▼芸寶大方秀白皙美背和雪乳。（圖／翻攝自YouTube／數學老師張旭）

▲芸寶彎腰大放送。（圖／翻攝自YouTube／數學老師張旭）

影片曝光後，底下吸引不少網友留言回應，「3:57那邊有點不懂，我等等過去教室那邊請教一下助教好了」、「老師的教學太棒了，真的不看會後悔」、「這題太難了，尤其是4:00那邊，要複習100次才行」、「這題算出來的數字好大」、「突然對微積分充滿濃濃的興趣」、「希望擦黑板的工作能多一點」。

日前有網友神出芸寶的IG，擁有5.3萬粉絲的她，平時其實也有從事攝影、主持、攝影相關工作。23日當天，她也曾發文表示，很謝謝張旭的邀請以及大家的厚愛，她這幾天都在準備期中考，忽然被肉搜真的很驚訝，「沒有想到有一天會因為擦黑板上新聞！」貼文底下，也吸引不少網友熱情回應。