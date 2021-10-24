「北捷魷魚妹」解放渾圓雪乳　IG粉絲暴增4倍壓力大：下次要換001

▲雯雯的IG粉絲暴增4倍。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

記者曾筠淇／綜合報導

Netflix原創韓劇《魷魚遊戲》相當火紅，日前有男網友搭捷運時，發現一名穿著「456」編號參賽服的女子坐在對面，因此隨即拍起來PO上網；由於女子的氣場太「胸猛」，因此照片曝光立刻讓大票網友敲碗求IG。事實上，這名參賽妹叫「雯雯Qiwen」，目前IG擁有6.2萬名粉絲，她昨天也首度發文透露爆紅後的心情。

本站曾報導「《魷魚》參賽妹搭北捷「胸猛氣場全開」 1.1萬人求IG…神到了！」一名男網友日前搭乘北捷時，眼球被對面的長髮女乘客緊緊吸住。該名女子穿著《魷魚遊戲》的參賽服，且外套胸前還有男主角的編號「456」，而值得一提的是，女子沒有將拉鍊拉起，外套內穿著低胸白色上衣，大方露出事業線。

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照片曝光後，不少網友都敲碗求IG，而事實上，該名正妹叫「雯雯Qiwen」，平時就常發布性感火辣的照片，姣好面容和凹凸有致的身材吸引不少粉絲關注，當時就有1.4萬人追蹤。

而雯雯意外爆紅以後，粉絲數也暴增至6.2萬位，她昨天就在IG上表示，「之後不會再穿456號了，留給它版面，下次一個換001？」

只是人一紅，壓力自然也大了些。雯雯話鋒一轉，提到一切來得太突然，有不少訊息灌爆她，打破原先平靜的生活，壓力也變得很大。為了不影響自己的生活，雯雯盡可能不看新聞和留言，現在的她還在適應中，好友也給了她很多正能量；她希望自己之後仍然能為自己的目標努力，為生活帶來更多幸福。

除此之外，雯雯昨天也PO出另一張美照，表示21歲的她目前正過著半工半讀的生活，希望能靠著自己的努力闖出一片天，很謝謝關注她的每個人。