　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「北捷魷魚妹」解放渾圓雪乳　IG粉絲暴增4倍壓力大：下次要換001

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

▲雯雯的IG粉絲暴增4倍。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

記者曾筠淇／綜合報導

Netflix原創韓劇《魷魚遊戲》相當火紅，日前有男網友搭捷運時，發現一名穿著「456」編號參賽服的女子坐在對面，因此隨即拍起來PO上網；由於女子的氣場太「胸猛」，因此照片曝光立刻讓大票網友敲碗求IG。事實上，這名參賽妹叫「雯雯Qiwen」，目前IG擁有6.2萬名粉絲，她昨天也首度發文透露爆紅後的心情。

本站曾報導「《魷魚》參賽妹搭北捷「胸猛氣場全開」　1.1萬人求IG…神到了！」一名男網友日前搭乘北捷時，眼球被對面的長髮女乘客緊緊吸住。該名女子穿著《魷魚遊戲》的參賽服，且外套胸前還有男主角的編號「456」，而值得一提的是，女子沒有將拉鍊拉起，外套內穿著低胸白色上衣，大方露出事業線。

[廣告]請繼續往下閱讀...

照片曝光後，不少網友都敲碗求IG，而事實上，該名正妹叫「雯雯Qiwen」，平時就常發布性感火辣的照片，姣好面容和凹凸有致的身材吸引不少粉絲關注，當時就有1.4萬人追蹤。

而雯雯意外爆紅以後，粉絲數也暴增至6.2萬位，她昨天就在IG上表示，「之後不會再穿456號了，留給它版面，下次一個換001？」

只是人一紅，壓力自然也大了些。雯雯話鋒一轉，提到一切來得太突然，有不少訊息灌爆她，打破原先平靜的生活，壓力也變得很大。為了不影響自己的生活，雯雯盡可能不看新聞和留言，現在的她還在適應中，好友也給了她很多正能量；她希望自己之後仍然能為自己的目標努力，為生活帶來更多幸福。

除此之外，雯雯昨天也PO出另一張美照，表示21歲的她目前正過著半工半讀的生活，希望能靠著自己的努力闖出一片天，很謝謝關注她的每個人。

►為什麼這鍋子煮飯很快而且不用洗！

ET快訊
高向鵬昏迷10天　公司親曝最新狀況
身價875億男星「被逼陪酒」直播開罵了！　嗆爆：裝什麼逼
快訊／12：38規模4.5地震！　最大震度3級
驚悚畫面！小六童遭輾壓拖行　肋骨斷12根命危
快訊／中正紀念堂2民眾接種送醫！　1人跌倒撞到頭
綠委提修法罷免門檻改35％　「否則冤冤相報何時了」
「北捷魷魚妹」解放渾圓雪乳　IG粉絲暴增4倍：下次要換001
刪Q後《選罷法》吵翻天！館長吐真言：別雙標輸不起
正妹「不是處女」罪惡輕生：我是狗！男友硬逼墮胎又絕育

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／12:38花蓮近海規模4.5地震　花蓮宜蘭最大震度3級

快訊／12：38規模4.5地震！　最大震度3級

中正紀念堂接種站「2民眾暈針送醫」　1人跌倒撞到頭！

挑戰「60年前的台灣」拼圖　有機會獲2000元禮券、LINE Points

「北捷魷魚妹」解放渾圓雪乳　IG粉絲暴增4倍壓力大：下次要換001

第12輪首日BNT接種率最低！陳時中點出「2種可能原因」

不續任台大校長　陳文茜讚管中閔：台灣還是有懂得捨棄權力的人

新北今晨17.5度！今晚至明晨再迎一波濕冷　轉晴時間點曝光

春節防疫旅館不夠「醫建議開放居檢」　陳時中鬆口：有朝這方向討論

11／2後八大有望鬆綁？陳時中坦言「不會是第一個」但會考慮必要性

嬤推娃娃車帶孫過街...下秒遭撞飛　員警急叫救護！駕駛慌喊：怎麼辦

Makiyo突拋「退出演藝圈」震撼彈！　 3副業只花1年晉升「月入60萬CEO」

132萬網紅患淋巴癌！淚訴：手口都潰爛　 消失7個月「頂憔悴凹臉現身」

陸嬰兒坐學步車「跌落家門前樓梯」　差1秒摔頭！勇母用掃把驚險救援

不滿被收20元！罵收費員「被車撞死」　屏東婦人涉公然侮辱...遭判賠5千元

保羅沃克22歲愛女結婚了！　馮迪索「婚禮代父職」牽手入場

可以防身！戰鬥民族俄羅斯麵包 硬到敲碎磚頭...網：多功能武器

Uber司機停紅燈疑癲癇發作暴衝　連撞6車！騎士滑上引擎蓋重摔

柯佳嬿《無神》迷人反派嚇《想見你》小黃雨萱　變身「滿臉皺紋、頭髮斑白」算命老婦人

達人分享20個湯匙的隱藏用途 當房門固定器、幫快速剝蛋殼

快訊／12:38花蓮近海規模4.5地震　花蓮宜蘭最大震度3級

快訊／12：38規模4.5地震！　最大震度3級

中正紀念堂接種站「2民眾暈針送醫」　1人跌倒撞到頭！

挑戰「60年前的台灣」拼圖　有機會獲2000元禮券、LINE Points

「北捷魷魚妹」解放渾圓雪乳　IG粉絲暴增4倍壓力大：下次要換001

第12輪首日BNT接種率最低！陳時中點出「2種可能原因」

不續任台大校長　陳文茜讚管中閔：台灣還是有懂得捨棄權力的人

新北今晨17.5度！今晚至明晨再迎一波濕冷　轉晴時間點曝光

春節防疫旅館不夠「醫建議開放居檢」　陳時中鬆口：有朝這方向討論

11／2後八大有望鬆綁？陳時中坦言「不會是第一個」但會考慮必要性

青埔哥買大樓「1樓是商場」加分嗎？內行曝1大雷勿踩：賣吃的母湯

台南將軍吼音樂節最後一天！「6分鐘煙火秀」今登場　開放候補進場

死亡競速！賽車失控「衝向觀眾」2童喪命8人受傷　恐怖現場曝

澳洲缺車潮雪上加霜　這次元兇竟是蟲蟲危機

瞎掰1700台夏普電視便宜賣詐310萬　找司機假見證「看到2千台」

「最吝嗇億萬富豪」排行榜出爐！貝佐斯、馬斯克入圍...捐不到1%

高向鵬昏迷10天...恬娃爆他清醒說話：我是你爸爸　公司親曝真相

《蜘蛛人：新宇宙》男星才宣布要當爸　僅一個月分手新歡「靈蝶」

松葉蟹腳吃到飽！宜蘭MU TABLE也推海鮮祭　晚餐加碼送半隻龍蝦

打擊率5成60史上第3高　勇士羅沙里歐奪國冠賽MVP

老闆抗疫情放大絕！「比基尼辣妹」芭樂擺胸前…網鼻血狂噴：吃芭樂降降火

生活熱門新聞

14歲國中生罹這病　醫大驚：怎可能？

恐有雙颱！　「瑪瑙」最快今生成模擬路徑曝

超市買780「五倍券700+現金100」　店員不找零

掃光好市多622瓶紅酒　神秘買家身分曝光

火鍋最廢食材「芋頭」穩坐冠軍　第二名超意外：整鍋毀掉

陳柏惟超抖？　當地人曝「台中街上一景象」：穩到爆

「當年婚宴最強飲料」內行公認：唯一真神

未來一週恐有雙颱！　時間點、路徑預測一次看　

BNT接種率比AZ、莫德納低！陳時中點出2可能

童小便斗大號！老師命徒手撿糞便

23歲↑年輕人注意！快來查第12輪「預約資格」

摩斯紅茶被捧上天　網揭1關鍵：沒贏它的

樓上鄰居鑽破天花板　她勸反被酸

陳柏惟確定打包！　鄉民曝「下一位」瑟瑟發抖：兩黨會全梭下去

更多熱門

相關新聞

朴柱炫走紅後：謝謝《魷魚》阿里永遠先聯繫我

朴柱炫走紅後：謝謝《魷魚》阿里永遠先聯繫我

南韓劇集《魷魚遊戲》紅遍全球，該片不只有韓國演員出演，「199號」阿里由印度演員崔帕西阿努潘飾演，腳踏實地又謙虛的個性圈粉十足，也因此跟著爆紅。在韓生活10年多的他，近期登上熱門綜藝《我獨自生活》，邀來大學同班好友朴柱炫到家裡作客，談起兩人結識多年來，崔帕西阿努潘是唯一一位從她爆紅後，就不間斷傳訊息問候的朋友，令她直呼很感動，兩人的深交羨煞眾人。

萬聖節來飯店「闖關」爽拿住宿券！

萬聖節來飯店「闖關」爽拿住宿券！

米砂拍AV版《魷魚遊戲》　老司機卻不買單：日本版最香

米砂拍AV版《魷魚遊戲》　老司機卻不買單：日本版最香

陳冠希潮牌聯名《魷魚遊戲》！

陳冠希潮牌聯名《魷魚遊戲》！

《魷魚》正夯潘若迪跟風化身機器娃　鬼樣嚇到自己吼出聲

《魷魚》正夯潘若迪跟風化身機器娃　鬼樣嚇到自己吼出聲

關鍵字：

魷魚遊戲參賽服正妹雯雯爆廢公社二館

讀者迴響

熱門新聞

警尋網紅尪　找到9遺體和整袋屍塊

Gino竟是幕後金主「按摩店連開19家」

女子短裙黑絲校門擺拍接小孩 佛媛、病媛後陸再現「幼兒媛」

吳宗憲《玩很大》痛哭！坤達聽到「他的歌」落淚

媽半夜被汪吵醒！驚見小兒子斷氣

不再是好朋友了！切割孫協志　夏宇童開酸「現在是普通朋友」

小鐘脫口「睡過林莎」！她害羞認了：交換過唾液

「好想你的懶O」陳修將殺女友　疑死者玩火自焚

無碼AV真相曝光　網崩潰：被騙10幾年

玩狼人殺一半羊水破了　資生堂千金報喜生雙胞胎

陳修將迷小三棄癌兒　死者疑設桃花局動機曝

7大加碼券幸運號出爐　17組名單爽拿2種券

全聯堅持不上市？　林敏雄有2理由

刪Q！民進黨派誰打顏寬恒？　他被點名出戰補選

14歲國中生罹這病　醫大驚：怎可能？

更多

最夯影音

更多
嬤推娃娃車帶孫過街...下秒遭撞飛　員警急叫救護！駕駛慌喊：怎麼辦

嬤推娃娃車帶孫過街...下秒遭撞飛　員警急叫救護！駕駛慌喊：怎麼辦
Makiyo突拋「退出演藝圈」震撼彈！　 3副業只花1年晉升「月入60萬CEO」

Makiyo突拋「退出演藝圈」震撼彈！　 3副業只花1年晉升「月入60萬CEO」

132萬網紅患淋巴癌！淚訴：手口都潰爛　 消失7個月「頂憔悴凹臉現身」

132萬網紅患淋巴癌！淚訴：手口都潰爛　 消失7個月「頂憔悴凹臉現身」

陸嬰兒坐學步車「跌落家門前樓梯」　差1秒摔頭！勇母用掃把驚險救援

陸嬰兒坐學步車「跌落家門前樓梯」　差1秒摔頭！勇母用掃把驚險救援

不滿被收20元！罵收費員「被車撞死」　屏東婦人涉公然侮辱...遭判賠5千元

不滿被收20元！罵收費員「被車撞死」　屏東婦人涉公然侮辱...遭判賠5千元

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面