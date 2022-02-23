水電工跟蹤正妹想要LINE+IG　尾隨進社區伸手抓胸...她嚇壞驚叫

▲正妹深夜返家，竟遭陌生男子一路尾隨進社區。（示意圖／取自免費圖庫stocksnap）

記者黃宥寧／台北報導

新北市1名官姓水電工，晚間見獨自走在路上的正妹，竟一路尾隨到她社區，為了能順利索取LINE、Instagram社群軟體帳號，竟跟著對方上樓，還以手抓摸胸部，嚇得正妹不斷掙脫，並大喊「爸爸」求救，官男見狀立刻逃離現場。士林地院審結，依侵入住宅罪，處有期徒刑2月；強制猥褻罪，處有期徒刑6月，應執行有期徒刑7月，可易科罰金。

事情發生在去年10月29日晚間10時許，官男在汐止區水源路1段路口見身材姣好的小雯（化名），獨自行經該處，為了能搭訕對方，竟一路尾隨小雯到她住家，小雯以感應卡開啟社區大門後，官男自然地跟著進去，讓小雯誤以為他是住戶。

進入社區後，官男為了想順利拿到Line、Instagram帳號，持續跟著小雯走到電梯門口上樓，到了住處梯廳間，小雯正要步出電梯，官男竟伸手環抱其腰部，想將她往後拉回，下秒更以手抓摸胸部，小雯嚇得花容失色，不斷掙脫，並大叫「爸爸」試圖求救，同時轉開自家住處大門門把，官男見狀立刻鬆手逃跑。

小雯事後報警，經警方持法院核發搜索票到官男家執行搜索，並扣得犯案時穿戴的安全帽、球鞋等物。

法官審酌官男只因偶見小雯，為了想順利搭訕，竟選擇一路尾隨，更侵入住宅，以強暴方式對小雯猥褻得逞，侵害小雯性自主決定權，也造成她身心受創，考量犯後坦承犯行，也想和解，但遭小雯拒絕，並兼衡他國中畢業，目前是水電學徒，日薪1000元，還要分擔家中房貸，分別量處有期徒刑2月、6月，應執行刑7月，可易科罰金。