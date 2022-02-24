死亡舉重影片曝！女挑戰180公斤槓鈴　當場「砸中脖子」慘死健身房

ÉL NO ES INSTRUCTOR

El hombre de negro q busca ayudar a la mujer accidentada en el gimnasio, no es instructor del lugar.

Es un ex agente de @PDI_FGJCDMX q entrena hace años en gimnasios de @AlcCuauhtemocMx

El encargado del gym estaba en otro lado.pic.twitter.com/8Qj4uHqLPw — Carlos Jiménez (@c4jimenez) February 23, 2022

記者張寧倢／編譯

墨西哥一名女子熱愛健身，卻在一次嘗試舉起180公斤時失敗，槓鈴瞬間下墜重壓，她脆弱的頸部被夾在椅子和槓鈴之間，不堪重擊，導致女子當場死亡。令人不捨的是，當天她的女兒也一起在健身房運動，在一旁全程目睹了母親死亡的經過。

▲墨西哥一名女子嘗試舉重180公斤失敗，當場遭槓鈴重壓死亡。（圖／翻攝自推特／@c4jimenez，下同）

根據《鏡報》報導，意外發生在首都墨西哥市庫奧特莫克（Cuauhtémoc）地區，一名年約35歲到40歲的女子於21日帶著女兒上健身房運動。影片中可見，女子試圖挑戰舉重，但雙腿中間還擺了一張健身椅，現場有一名穿著黑色背心的男子站在槓鈴架旁邊指導動作，沒想到，她才剛向上抬起，就立刻不堪180公斤的重量下壓，瞬間被槓鈴砸中後頸部，她脆弱的脖子就這樣卡在椅子與槓鈴間完全無法動彈。

▲槓鈴砸在她的頸部後方，造成嚴重傷害。

一旁男子和她的女兒試圖抬起槓鈴卻徒勞無功，隨後又有兩名男性過來一起幫忙，眾人合力將壓在女子脖子上的槓鈴移開，女子立即向後癱倒在地，儘管男子試圖讓她採取側臥姿勢，但人已經明顯失去生命跡象，所有人全被嚇傻，不敢置信。年紀尚輕的女兒目睹了母親的死亡時刻，更是震驚到雙手抱頭，顯然受到巨大心理衝擊，據信，她目前正在接受心理援助與輔導。

▲眾人合力抬起槓鈴後，女子向後傾倒躺地。

事後，為了確認死亡女子的身分，健身房的老闆短暫被逮捕訊問，目前已經獲釋，而檢調單位也已經介入調查。網友Carlos Jiménez將影片上傳至推特並表示，幫助女子重訓的黑背心男子根本不是健身房的教練，質疑女子的死亡與他有關。