特斯拉駕駛國道「睡到歪頭」　21秒恐怖片驚呆全網

記者黃翊婷／綜合報導

又見駕駛開特斯拉直接進入睡眠模式！一名網友在臉書PO出一段21秒影片，只見一輛黑色特斯拉行駛在國道路段，駕駛卻睡到歪頭，讓網友們看完紛紛留言表示恐怖，「快離他遠一點」、「可以檢舉嗎？太恐怖了」、「睡得著也是厲害」。

▲影片中清楚可見駕駛歪頭狂睡的樣子。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社，下同）

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原PO在臉書「爆廢公社」22日的文章中提到，「羨慕特斯拉能這樣嗎？還不去訂一台？」而在附上的影片中，只見一輛黑色的特斯拉與其他車輛一樣，平穩行駛在國道上，但隨著後車逐漸接近，卻看到特斯拉駕駛正斜躺駕駛座呼呼大睡，頭還歪向一邊，似乎睡得很熟。

這篇文章公開至今，吸引超過9300名網友按讚，大家紛紛留言表示，「睡得著也是厲害」、「快離他遠一點」、「我沒那個勇氣」、「可以檢舉嗎？太恐怖了」、「開車不握方向盤，就沒開車的樂趣了」、「會不會一覺醒來已經在不同世界了？」、「既然懶成這樣也不適合地球，升天吧」。

▼▲網友們力挺檢舉這名開到睡著的駕駛。

其實這並不是台灣第一次發生特斯拉駕駛開到睡著的事件，2020年10月間就有一名高雄駕駛行駛在國道一號高雄北上路段，被發現將座椅放斜、閉目養神，手根本沒碰到方向盤，完全依靠車輛內建的自動駕駛輔助系統行駛。

當時國道警察第五大隊交通組組長劉駿業表示，雖然影片無法確認駕駛在車內的狀態，但如果駕駛特斯拉或其他車輛，使用自動駕駛功能，手未放於方向盤，而讓車輛自動駕駛，有可能違反《道路交通管理處罰條例》第43條第1項第1款規定，「汽車駕駛人在道路上蛇行，或以其他危險方式駕車，處新台幣6000元以上2萬4000元以下罰鍰，並當場禁止其駕駛」。