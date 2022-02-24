防水手套2小時全濕！外送員1招完勝　內行曝2物加雨衣無敵

記者黃翊婷／綜合報導

連續多日的濕冷天氣讓不少民眾相當苦惱，一名外送員23日在臉書分享自製的防水手套，就是工地手套加上兩層拋棄式手套，「外面買的防風防水手套大概外送1、2小時就濕透了」。不過，最外層的拋棄式手套不防滑，有可能增加行車風險，有內行人透露，棉手套、手腕手套加上雨衣才是真正無敵的防水裝備。

▲原PO分享自製的防水手套。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社，下同）

原PO在臉書「爆廢公社」的文章中提到，自製的防水手套是先戴一層拋棄式手套，再套上工地手套，最後再加一層拋棄式的，沒想到比市面上賣的防水手套還要實用，「外面買的防風防水手套，大概外送1、2小時就濕透了，尤其最近連續強風大雨，手套濕了就不容易乾」。

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原PO說，自製的防水手套如果有滲漏的狀況，只要把裡外兩層拋棄式手套換掉，就又跟新的一樣，「終於不會讓女朋友（指自己的手）冷到濕到！」文章公開之後，吸引超過3200名網友按讚並留言表示，「這招20年前跑業務的時候也用過，不過就是怕雨水從袖管滲入，那就很糾結了」；也有許多網友提醒拋棄式手套不防滑，反而會增加危險，「外面那層濕了會滑」、「防摔手套不好嗎？這如果出車禍，手會直接完蛋」。

還有內行人指出，洗碗手套其實也很耐用，但棉手套搭配手腕手套才是真正的王道裝備，「我以前在台灣都這樣戴，加上雨衣就無敵了」、「沒錯，我朋友都這樣戴」。

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