90年代珍奶霸主！「手搖3巨頭」消失街頭　七年級爆懷念：一杯20元

▲台灣人愛喝手搖飲料。（示意圖／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

台灣人愛喝飲料，隨著新品牌一家接著一家開，就有網友懷念起元老級的連鎖手搖飲店「休閒小站」，其中的珍珠奶茶和綠豆沙被連續點名，是許多人小時候的回憶！另外像是「葵可利」、「快可立」等，也讓不少網友超有共鳴。

有網友在臉書社團「爆廢公社」上貼文，直呼「它應該算是第一代連鎖的手搖飲店？」只是後來貌似很少見到其身影。該名網友說的就是「休閒小站」（Easy Way），經典的藍色招牌對7年級生而言肯定不陌生，以前說到手搖飲，休閒小站可是不少人的首選，可惜現在已漸漸消失在台灣街頭。

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▲休閒小站。（圖／翻攝自Facebook／休閒小站苑裡舊社店）

貼文曝光後，網友熱烈討論道，「珍奶、綠豆沙～懷念呀」、「當時的茉香奶茶、綠豆沙都是我的最愛」、「懷念綠豆沙珍珠」、「最愛綠豆沙，每次去都必點」、「懷念每天一個上午或下午就一千多杯，忙到翻過去的日子」、「本土味珍奶稱霸90年代」、「高中打工的地方」、「學生時期的回憶」、「那時候剛出來一杯25塊」。

此外，還有不少網友點名葵可利、快可立，直呼同樣很懷念，「22年前，家樓下開了一家叫『快可立』的手搖飲，綠豆沙20元、珍奶20元」、「各位別忘了快可立」、「記得20年前，我們在快可立打工時薪65元」、「還有快可立、葵可利」、「同時期出現的還有葵可利」、「葵可利以前都是正妹在打工」。

▲快可立（圖／翻攝自Google Maps）

據了解，休閒小站（Easy Way）於1992年由郭文河和傅信欽在東海大學商圈創立，雖紅過一陣子，但隨著手搖飲料產業迅速崛起，競爭實在太激烈，這間手搖飲「始祖」便漸漸消失在台灣街頭，轉戰其他國家，全球總店數超過67家。至於快可立（Quickly），它也算是早期的手搖飲料店，但到了2006年，卻與葵可立發生商標使用權而引發訴訟，並漸漸退出台灣市場。