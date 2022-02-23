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2022.2.22日曆「藏1分析」準到怕！網全瞪大眼：屬虎真的說中了

▲▼ 。（圖／記者鄺郁庭攝） 

▲昨天連農曆也是22日。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者曾筠淇／綜合報導

昨天是「2022年2月22日星期二」，可能是很多人見過最多2的日子，甚至還有人搶在22點22分22秒拍照留念。值得一提的是，就有網友仔細看看日曆後，注意到昨天有一個準到爆的「生肖分析」！而該張有趣的照片也引發討論，吸引不少網友熱議。

這名網友在臉書社團「爆廢公社」上貼文，直呼「準到你會怕！」從他貼出的照片可見，日曆右方的「生肖知錄」寫著，「屬虎的人生性膽大，喜歡冒險，但遇到真正的老虎也是會害怕。」

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對此，就讓不少網友笑翻回應，「超級準」、「專業講幹話」、「一本正經說幹話」、「好好笑」、「神準」、「好幽默」、「真的，我就屬虎的，準到怕」、「誰遇到真的老虎不怕的」。

還有許多網友發揮創意表示，「屬龍的不一定是條活龍，但喜歡一條龍服務」、「本週星運：看似堅強的牡羊座，就算真的被車撞也會受傷」、「獅子座外表看似樂觀活潑，被鋁棒揍還是會受傷」、「獅子座的人雖然很堅強，像隻獅子一樣有傲氣，但遇到真的獅子還是會斷氣」、「我老公屬虎，遇到我這個母老虎他真的很害怕」。

不過，其實這張圖片是「誠心衛星電視台」在粉專所分享的「本日無用小知識」，日曆右方「生肖知錄」的部分，很可能是他們特地設計博君一笑的。

►超狂「銀纖維」你穿過嗎？

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2月22日生肖日曆分析爆廢公社

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