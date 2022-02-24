　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

肥宅星二代減重成功！「靠油甩油」收獲真愛

▲肥宅星二代減重成功！「靠油甩油」收獲真愛！。（圖／宏睿國際提供）

【企劃特輯】

男藝人余祥銓有家族性病史的肥胖遺傳，先前胖到差點被交往5年的女友柔柔甩，但一個月後竟逆轉還被讚：帥成潘瑋柏。

余祥銓跟女友柔柔在農曆年前兩人被媒體拍到去婚紗店挑婚紗，當時余祥銓體重高達86公斤還有鮪魚肚，呈現一種「幸福肥」的狀況，但在試婚紗的過程中，自信心備受打擊，因為現場帥氣的西裝幾乎都穿不下，且女友為了健康要他一定要瘦身，甚至放話說：再胖下去就走人，讓他發憤圖強、積極瘦身，從年前的85.7公斤，到現在73.5公斤，一口氣就甩了十二公斤，相當的有成效。

▲肥宅星二代減重成功！「靠油甩油」收獲真愛！。（圖／宏睿國際提供）

▲余祥銓瘦身成功被許多人讚：現在像潘瑋柏，真的有帥到！【官網優惠組】

▲肥宅星二代減重成功！「靠油甩油」收獲真愛！。（圖／宏睿國際提供）

▲余祥銓一個月就瘦了12公斤，成果相當好，甚至被懷疑是偷偷做了縮胃手術。【EHS 東森購物 特惠組】

吞油阻油！日本吹起山茶花油瘦身風
讓肥天鵝也能重見曙光　重新換上S號曲線

台語歌手郭婷筠，天生有障礙型肥胖，去年健檢，數據出現一堆紅字，她下定決心執行體重管理，堅持運動，但效果並不佳，某天在電視台遇到余祥銓，發現他瘦了一大圈，於是便請教余祥銓瘦身方法，余祥銓大方分享：自己以前減重只是靠節食、運動，效果真的不是很明顯，加上食慾太好真的很難節制，所以很常就半途而廢，但這次因為在瘦身過程中搭配日本的「山茶花油」，靠「吃油」來阻斷油脂，所以讓效果特別快、也特別好。而這種吞山茶花油減重的方法，不久前也在日本大為風行，郭婷筠也搭配日本流行的山茶花油後，沒想到讓她也成功瘦了下來，身形小了兩號，重新找回了健康。

▲肥宅星二代減重成功！「靠油甩油」收獲真愛！。（圖／宏睿國際提供）

▲郭婷筠也搭配日本流行的山茶花油後，兩個月就瘦了17公斤，身形小了兩號。

▲肥宅星二代減重成功！「靠油甩油」收獲真愛！。（圖／宏睿國際提供）

▲日本風行的「山茶花花纖油」，讓台灣藝人余祥銓、郭婷筠瘦身成功。

百油不侵！山茶花油特殊成分可形成「阻油膜」

「吞油阻油」的減重方式，源自日本京都藥科大學的一位吉川雅之教授，他創新研發的「CAE花纖速崩油」將改寫減重醫學的革命。從日本獨有山茶花品種中，透過低溫超臨界活性提取方式，分離出具有強大油脂代謝的CAE分子，經口服後在腸胃道形成阻油膜，阻斷油/糖/脂吸收、微米CAE分子能快速滲透，如同GPS般的標靶肥厚的脂質、讓多餘脂質分解、代謝、排出，效果如同縮胃手術一般，能幫助暴食症肥胖體型，不改變飲食習慣下，透過阻油膜效果減少油/糖/脂質吸收，輕鬆維持身材。

▲肥宅星二代減重成功！「靠油甩油」收獲真愛！。（圖／宏睿國際提供）

▲吉川雅之教授發現山茶花油能阻斷食物油脂吸收等，還能促進新陳代謝，達到很好的瘦身效果。

身不「油」己！山茶花花纖油阻油更勝印加果

幾年流行印加果油的排油法，讓吃進去的食物可以變成水煮餐的效果，但根據研究，最新的「排油之王」已經是「山茶花花纖油」了；獨家專利的山茶花花纖油如同幫腸胃做了「阻油膜」，讓肥油進不來，連MCT(排油)的效果都遠超過印加果油10倍，現在已經廣泛的運用在瘦身醫學中。

▲肥宅星二代減重成功！「靠油甩油」收獲真愛！。（圖／宏睿國際提供）

▲獨家專利的山茶花花纖油如同幫腸胃做了「阻油膜」，能讓肥油進不來。

▲肥宅星二代減重成功！「靠油甩油」收獲真愛！。（圖／宏睿國際提供）

▲山茶花油的效果比印加果油好10倍，現在已經廣泛的運用在瘦身醫學中。

 「油不得你」吃油阻油瘦身法寶 哪裡買?
●官網優惠組：https://ivenor.tw/aj7BV
※五倍券官網貨到付款也可使用唷！
●EHS 東森購物 特惠組：http://etu.tw/903380908
●LINE 官方帳號：https://lin.ee/B8OLeq1
●客服專線：0800-520-367

https://youtu.be/EtqD3Zp--gY

►人生第一個愛馬仕，1520元就到手！

ET快訊
快訊／白俄羅斯參戰！　攻擊烏克蘭部隊
基輔炸出蕈狀雲！　CNN：空襲已致逾百人受傷
俄烏開戰！台股慘殺461點收17594　台積電跌逾3%
畢旅領隊約14歲少女廁所嘿咻　一天3次懷孕了
美國將宣布「全面制裁」！　拜登準備發表全國談話
普丁警告：干涉俄羅斯軍事行動者　將面臨「前所未有的後果」
泰迪熊掰掰！Harrods亞洲全撤　新光三越2折起大出清
民航機可能被擊落！　烏克蘭緊急關閉全國領空
快訊／烏克蘭總統下令：全國實施戒嚴
烏克蘭遭飛彈攻擊！「基輔現場直播」觀看人數驚呆　網抖：好震撼

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

肥宅星二代減重成功！「靠油甩油」收獲真愛

每一單外送背後都有一段經歷　二寶爸走出低谷「跑Uber Eats外送是我人生支柱」

拿鐵買1送1！4大超商「228連假咖啡優惠」一次看　還有第2杯8元

上班族揪喝一波！超商「美式、拿鐵買2送2」只有6天

雨下不停！網購除濕機賣翻　訂單一撈北部人買最多

全聯咖啡買1送1！人氣夯品第2件5折　228連假優惠一次看

嘉義玉女小番茄香甜爆汁　東森農場再開賣會員手刀搶購

228連假開喝！超商大杯拿鐵「買1送1」　爽喝美式也只要22元

全聯會賣福島食品嗎？　業者：還沒看到消費者敲碗

全台限量6萬支！超商就能吃到「現烤香腸」了　加碼喝老酒拿鐵

妥瑞症男搭台鐵「抽搐譙髒話」　列車長暖開育嬰室讓他好感動

恭喜KID登記結婚！亮身分證：這是我的配偶　東區妹仔順便遷戶籍...他：人財兩失XD

峮峮泡溫泉拍寫真「背部全裸」：真的沒穿！　林予晞也想被拍...驚覺「胸脯有肉是好事」

郭宗坤左心室血栓「等換心手術」無果！　 離婚纏鬥4年罕談柯以柔

鮮肉浴室DIY剪髮剪壞也好看　帥到網全歪樓忍不住看身材

4屁孩將娃娃機「推倒掃光」　隔壁機台遭波及：有夠衰！

小禎「戒喝湯吃蒜」5不原則甩肉50kg！ 公開菜單：把自己當糖尿病患者

回憶殺！《惡魔在身邊》睽違15年合體　王傳一、賀軍翔聊育兒「催生楊丞琳」

萌弟生日低頭許願「我要聽話」　下秒頭髮燒起來！媽目睹嚇壞

《氣象廳》老嚴「離家14年」遭妻小冷落　每天看臉色「不如流浪狗」老婆吐心痛真相

肥宅星二代減重成功！「靠油甩油」收獲真愛

每一單外送背後都有一段經歷　二寶爸走出低谷「跑Uber Eats外送是我人生支柱」

拿鐵買1送1！4大超商「228連假咖啡優惠」一次看　還有第2杯8元

上班族揪喝一波！超商「美式、拿鐵買2送2」只有6天

雨下不停！網購除濕機賣翻　訂單一撈北部人買最多

全聯咖啡買1送1！人氣夯品第2件5折　228連假優惠一次看

嘉義玉女小番茄香甜爆汁　東森農場再開賣會員手刀搶購

228連假開喝！超商大杯拿鐵「買1送1」　爽喝美式也只要22元

全聯會賣福島食品嗎？　業者：還沒看到消費者敲碗

全台限量6萬支！超商就能吃到「現烤香腸」了　加碼喝老酒拿鐵

俄軍聯手白俄攻擊烏克蘭邊境部隊！　坦克入侵畫面曝

獒犬散步突「升格當爸」　他仔細確認眼神逼問：都找上門了還不認

年輕人竟不認得錄音帶！太妍直播現「香菸盒」笑到岔氣：真的滿像

周儀翔加入中華男籃　合體鋼鐵人隊友王律翔

高雄男偷檳榔攤泡麵　到對面超商泡來吃！隔天又來偷下場慘

俄瘋狂轟炸烏克蘭！基輔炸出蕈狀雲　CNN：空襲已致逾百人受傷

俄烏開戰！台股慘殺461點收17594　台積電跌逾3%

道交條例修正草案通過　車輛未停讓行人加罰至6000

快訊／莫斯科證交所宣布暫停交易！

LIVE／下周起運動拍照免口罩　陳時中最新說明

司機爆頭亡救到一半「白影」1秒飄出　影片曝光網驚：靈魂出竅

消費熱門新聞

無塵室飼養！My egg創五星級雞舍

4大超商「228連假咖啡優惠」一次看

全台6萬支！超商就能吃到烤香腸了

星二代「靠油甩油」　收獲真愛

超商限時6天咖啡飲品第2杯8元喝

「IG男友」必備心機小道具

超商「美式、拿鐵買2送2」只有6天

228連假開喝！超商大杯拿鐵買1送1

網購除濕機賣翻　訂單一撈北部人買最多

限時7天！超商4大咖啡飲品買1送1

麥當勞「無敵大麥克」限時回歸！

全聯漫威公仔兌換率曝光！最大挑戰揭曉

只有7天！超商大杯美式「買22送22」

全聯咖啡買1送1！228連假優惠一次看

更多熱門

相關新聞

營養師推薦有助減肥的6大刮油食物

營養師推薦有助減肥的6大刮油食物

很多人為了減肥、怕發胖，不敢多吃甚至常節食，但其實吃對食物就能幫助減少脂肪堆積，不用餓肚子也能輕鬆減肥。小紅書上就有營養師分享6種有助減肥的「刮油食物」，能降脂清腸、排除油膩，有的還能保護心血管或是抗氧化，幫助養顏美容。

「這款咖啡」喝30天就胖2.4kg！咖啡熱量一圖看懂

「這款咖啡」喝30天就胖2.4kg！咖啡熱量一圖看懂

余苑綺出院了！　最新病況曝光

余苑綺出院了！　最新病況曝光

營養師教「吃火鍋減肥法」4大秘訣

營養師教「吃火鍋減肥法」4大秘訣

余苑綺直腸癌三度擴散！余祥銓曝關鍵主因

余苑綺直腸癌三度擴散！余祥銓曝關鍵主因

關鍵字：

星二代減肥余祥銓郭婷筠山茶花油

讀者迴響

熱門新聞

普丁開戰了！烏克蘭首都基輔遭導彈襲擊

死亡影片！女慘被180公斤槓鈴「壓頸」身亡

蕾菈：我隆乳了！　「手術完爆哭」胸下垂自卑3年終圓夢

普丁：我已決定在烏克蘭採取特別軍事行動

百萬網紅被警證實「是詐騙集團」！陽光笑臉騙倒粉絲

拜登：普丁選擇有預謀的戰爭　俄國要負全責

18歲男帶15歲女友超商廁所野戰　下場GG

17歲歐陽娣娣開YouTube！一開口「濃濃大陸腔」

台中街頭現4千萬霸王級賓士！車主身份曝

弟弟在她房間啪啪！見1幕氣炸：還有用過的保險套

舒淇隔離偶遇大咖女神！　住對面狂揮手：真巧

俄國攻入烏克蘭！內政部：俄軍已登陸敖得薩

棄台灣籍10天後…陳竹音宣布閃婚：成為祖國山東媳婦！

【心內話】我的復仇之道

夏宇童回家驚見「3男2女」超荒謬畫面

更多

最夯影音

更多
妥瑞症男搭台鐵「抽搐譙髒話」　列車長暖開育嬰室讓他好感動

妥瑞症男搭台鐵「抽搐譙髒話」　列車長暖開育嬰室讓他好感動
恭喜KID登記結婚！亮身分證：這是我的配偶　東區妹仔順便遷戶籍...他：人財兩失XD

恭喜KID登記結婚！亮身分證：這是我的配偶　東區妹仔順便遷戶籍...他：人財兩失XD

峮峮泡溫泉拍寫真「背部全裸」：真的沒穿！　林予晞也想被拍...驚覺「胸脯有肉是好事」

峮峮泡溫泉拍寫真「背部全裸」：真的沒穿！　林予晞也想被拍...驚覺「胸脯有肉是好事」

郭宗坤左心室血栓「等換心手術」無果！　 離婚纏鬥4年罕談柯以柔

郭宗坤左心室血栓「等換心手術」無果！　 離婚纏鬥4年罕談柯以柔

鮮肉浴室DIY剪髮剪壞也好看　帥到網全歪樓忍不住看身材

鮮肉浴室DIY剪髮剪壞也好看　帥到網全歪樓忍不住看身材

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面