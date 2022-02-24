肥宅星二代減重成功！「靠油甩油」收獲真愛

【企劃特輯】

男藝人余祥銓有家族性病史的肥胖遺傳，先前胖到差點被交往5年的女友柔柔甩，但一個月後竟逆轉還被讚：帥成潘瑋柏。

余祥銓跟女友柔柔在農曆年前兩人被媒體拍到去婚紗店挑婚紗，當時余祥銓體重高達86公斤還有鮪魚肚，呈現一種「幸福肥」的狀況，但在試婚紗的過程中，自信心備受打擊，因為現場帥氣的西裝幾乎都穿不下，且女友為了健康要他一定要瘦身，甚至放話說：再胖下去就走人，讓他發憤圖強、積極瘦身，從年前的85.7公斤，到現在73.5公斤，一口氣就甩了十二公斤，相當的有成效。

▲余祥銓瘦身成功被許多人讚：現在像潘瑋柏，真的有帥到！【官網優惠組】

▲余祥銓一個月就瘦了12公斤，成果相當好，甚至被懷疑是偷偷做了縮胃手術。【EHS 東森購物 特惠組】

吞油阻油！日本吹起山茶花油瘦身風

讓肥天鵝也能重見曙光 重新換上S號曲線

台語歌手郭婷筠，天生有障礙型肥胖，去年健檢，數據出現一堆紅字，她下定決心執行體重管理，堅持運動，但效果並不佳，某天在電視台遇到余祥銓，發現他瘦了一大圈，於是便請教余祥銓瘦身方法，余祥銓大方分享：自己以前減重只是靠節食、運動，效果真的不是很明顯，加上食慾太好真的很難節制，所以很常就半途而廢，但這次因為在瘦身過程中搭配日本的「山茶花油」，靠「吃油」來阻斷油脂，所以讓效果特別快、也特別好。而這種吞山茶花油減重的方法，不久前也在日本大為風行，郭婷筠也搭配日本流行的山茶花油後，沒想到讓她也成功瘦了下來，身形小了兩號，重新找回了健康。

▲郭婷筠也搭配日本流行的山茶花油後，兩個月就瘦了17公斤，身形小了兩號。

▲日本風行的「山茶花花纖油」，讓台灣藝人余祥銓、郭婷筠瘦身成功。

百油不侵！山茶花油特殊成分可形成「阻油膜」

「吞油阻油」的減重方式，源自日本京都藥科大學的一位吉川雅之教授，他創新研發的「CAE花纖速崩油」將改寫減重醫學的革命。從日本獨有山茶花品種中，透過低溫超臨界活性提取方式，分離出具有強大油脂代謝的CAE分子，經口服後在腸胃道形成阻油膜，阻斷油/糖/脂吸收、微米CAE分子能快速滲透，如同GPS般的標靶肥厚的脂質、讓多餘脂質分解、代謝、排出，效果如同縮胃手術一般，能幫助暴食症肥胖體型，不改變飲食習慣下，透過阻油膜效果減少油/糖/脂質吸收，輕鬆維持身材。



▲吉川雅之教授發現山茶花油能阻斷食物油脂吸收等，還能促進新陳代謝，達到很好的瘦身效果。

身不「油」己！山茶花花纖油阻油更勝印加果

幾年流行印加果油的排油法，讓吃進去的食物可以變成水煮餐的效果，但根據研究，最新的「排油之王」已經是「山茶花花纖油」了；獨家專利的山茶花花纖油如同幫腸胃做了「阻油膜」，讓肥油進不來，連MCT(排油)的效果都遠超過印加果油10倍，現在已經廣泛的運用在瘦身醫學中。





▲獨家專利的山茶花花纖油如同幫腸胃做了「阻油膜」，能讓肥油進不來。

▲山茶花油的效果比印加果油好10倍，現在已經廣泛的運用在瘦身醫學中。

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