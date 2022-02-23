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社會 社會焦點 保障人權

搭電硬闖社會處被勸阻竟暴打2壯男　悍女喊冤：是肉體被附身

▲彰化地方法院。（圖／記者唐詠絮攝）

▲婦人對公務人員動手叫罵被地院判拘役50日。（圖／ETtoday資歷照）

記者唐詠絮／彰化報導

去年7月新冠肺炎嚴峻，縣府在1樓窗口辦理民眾洽公，1名李婦(54歲)執意到6樓社會處，不爽在電梯口遭到吳姓社工、陳姓役男制止，不僅咆哮叫罵還動手捶打抓傷對方，李婦在警詢時喊冤，「我真的沒有動手，是肉體被附身了」，彰化地院審結，依妨害公務罪執行罪，處拘役50日，可易科罰金。

依據起訴書內容指出，李婦於去年7月22日前往縣府位於中興路的第二辦公大樓洽公，由於縣府在疫情期間管制民眾直接上樓，除非必要，所有業務均由1樓單一窗口處理，李婦竟欲直接搭乘電梯上6樓社會處。吳姓社工、陳姓役男見狀，便上前制止，李婦卻徒手捶打吳男胸口及左手手臂，還抓傷陳姓役男的右上臂，李婦被警方依妨害公務罪嫌移送。

李婦在警詢時坦承要搭電梯遭到阻擋，但辯稱否認沒有妨害公務，「當時的肉體是伊本人、但是被附身了。更不知道吳、陳2人是不是真的公務員、沒有碰到他們」。

法官審酌，認為李婦對公務員施以強暴行為，嚴重干擾公務員進行職務，顯見缺法治觀念、且視公權力為無物，實有不該，兼衡其無業、家庭經濟為貧寒等生活狀況量處拘役50日，可易科罰金。全案可上訴。

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