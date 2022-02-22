維冠原址重建「出雲居」完工　賴清德：顯現台南人的勇敢

▲賴清德出席維冠大樓原地改建的「出雲居」謝土暨完工典禮。（圖／翻攝賴清德臉書）



記者杜冠霖／綜合報導

2016年地震造成台南永康區維冠大樓倒塌，原地重建的大樓「出雲居」歷時6年完工，副總統賴清德22日出席完工典禮，他表示，「出雲居」的成功都更，顯現出台南人的勇敢與台灣社會的偉大，「出雲居的重建戶能做的回報就是，從這裡開始幸福的生活下去。」

賴清德、內政部次長陳宗彥以及台南市長黃偉哲，22日出席維冠大樓原地改建的「出雲居」謝土暨完工典禮。賴清德指出，2016年小年夜，因強震倒塌的維冠大樓，歷經住民努力、各方協助，今天一棟更堅固、更安全的「出雲居」完工落成，再次回到這裡，腦中湧現許多畫面，心中百感交集。

賴清德回憶，當時自己仍在台南市政府服務，災變突發的應變、分秒必爭的搶救，受創人員的安置、滿目瘡痍的復原，是所有同仁高強度工作、各縣市支援、民眾自發性協助，國人加油打氣，才讓我們渡過難關。

賴清德指出，黑夜終會過去，大家沒有被驚恐與悲傷擊敗，住民們用勇敢與堅毅，克服挑戰、原地重建，感謝所有參與協助的每一份力量，讓重建的計畫圓滿完工，看到堅實的建築、綻露笑容的鄉親，心中既感謝又感動。

對於新大樓名稱「出雲居」，賴清德表示，新大樓取台語「出運」的諧音，命名為「出雲居」，願傷痕被療癒，讓回憶被銘記，對於社會各界的一路關懷、協助與幫忙，出雲居的重建戶能做的回報就是，從這裡開始幸福的生活下去。

陳宗彥指出，出雲居的完工，不是代表著遺忘維冠大樓的傷痛，而是象徵著無盡的愛，以及永無止盡的思念，更是對未來幸福的深深期待。

陳宗彥回憶，那年的小年夜，剛發布霸王級寒流即將來襲，夜晚團聚談笑的餘韻還飄散在空氣中，清晨強烈震動，將人們從酣睡中驚醒。自己一邊喊著家人名字，確認安全安全，來不及換下身上的短袖，衝往防災指揮中心；剛走進指揮中心，賴清德已經抵達，並清楚掌握各區災情狀況後，立即出發前往維冠大樓事故現場。

陳宗彥指出，那一夜的驚變，讓許多鄉親的心，隨著維冠大樓的傾倒而破碎，揚起的滿天飛砂，斷裂的水管滲出大量的積水淹沒了道路，也啟動了搶救生命的關鍵倒數。

對於搶救工作，陳宗彥表示，天未亮，四個面向的前進指揮所已設立，中華電信搶修網路，方便連線工作；户政同仁調出戶籍資料，掌握人數與居住樓層；建設單位提供平面圖，方便後續作業；醫療單位進駐，搶救出來的民眾立即確認生命跡象，分批救送；消防同仁在瓦礫堆中，尋覓著一線生機，每個傾頹變形的居住單位裡，都曾瀰漫著笑聲與溫暖，但現在卻是危險重重的搶救障礙。

陳宗彥感嘆，之後的十幾天，怎麼熬過的，已無法細說，但一幕幕景象，自己終身難忘；即便救援再怎麼快速、應變再怎麼及時，也止不住家屬的傷痛與淚水，家人不再完整的面容，是無法言喻的傷痛。

對於今日「出雲居」重建，陳宗彥表示，各方的協助與支持，陪伴著住民們療傷止痛，走出陰霾，有人離開不願回顧，有人原地重建浴火重生；取名「出雲」，口音近似台語的「出運」，是期盼歲月靜好的幸福，「再次回到現場也要致上最誠摯的祝福，在這裡有住民們曾經的、珍貴的記憶，雖有遺憾難平，但經歷失去，更懂得勇敢和堅強，祝大家加倍幸福、順遂平安。」

▼賴清德出席維冠大樓原地改建的「出雲居」謝土暨完工典禮。（圖／翻攝賴清德臉書）

