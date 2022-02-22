　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

維冠原址重建「出雲居」完工　賴清德：顯現台南人的勇敢

▲▼副總統賴清德出席維冠大樓原地改建的「出雲居」謝土暨完工典禮。（圖／翻攝賴清德臉書）

▲賴清德出席維冠大樓原地改建的「出雲居」謝土暨完工典禮。（圖／翻攝賴清德臉書）

記者杜冠霖／綜合報導

2016年地震造成台南永康區維冠大樓倒塌，原地重建的大樓「出雲居」歷時6年完工，副總統賴清德22日出席完工典禮，他表示，「出雲居」的成功都更，顯現出台南人的勇敢與台灣社會的偉大，「出雲居的重建戶能做的回報就是，從這裡開始幸福的生活下去。」

賴清德、內政部次長陳宗彥以及台南市長黃偉哲，22日出席維冠大樓原地改建的「出雲居」謝土暨完工典禮。賴清德指出，2016年小年夜，因強震倒塌的維冠大樓，歷經住民努力、各方協助，今天一棟更堅固、更安全的「出雲居」完工落成，再次回到這裡，腦中湧現許多畫面，心中百感交集。

賴清德回憶，當時自己仍在台南市政府服務，災變突發的應變、分秒必爭的搶救，受創人員的安置、滿目瘡痍的復原，是所有同仁高強度工作、各縣市支援、民眾自發性協助，國人加油打氣，才讓我們渡過難關。

賴清德指出，黑夜終會過去，大家沒有被驚恐與悲傷擊敗，住民們用勇敢與堅毅，克服挑戰、原地重建，感謝所有參與協助的每一份力量，讓重建的計畫圓滿完工，看到堅實的建築、綻露笑容的鄉親，心中既感謝又感動。

對於新大樓名稱「出雲居」，賴清德表示，新大樓取台語「出運」的諧音，命名為「出雲居」，願傷痕被療癒，讓回憶被銘記，對於社會各界的一路關懷、協助與幫忙，出雲居的重建戶能做的回報就是，從這裡開始幸福的生活下去。

陳宗彥指出，出雲居的完工，不是代表著遺忘維冠大樓的傷痛，而是象徵著無盡的愛，以及永無止盡的思念，更是對未來幸福的深深期待。

陳宗彥回憶，那年的小年夜，剛發布霸王級寒流即將來襲，夜晚團聚談笑的餘韻還飄散在空氣中，清晨強烈震動，將人們從酣睡中驚醒。自己一邊喊著家人名字，確認安全安全，來不及換下身上的短袖，衝往防災指揮中心；剛走進指揮中心，賴清德已經抵達，並清楚掌握各區災情狀況後，立即出發前往維冠大樓事故現場。

陳宗彥指出，那一夜的驚變，讓許多鄉親的心，隨著維冠大樓的傾倒而破碎，揚起的滿天飛砂，斷裂的水管滲出大量的積水淹沒了道路，也啟動了搶救生命的關鍵倒數。

對於搶救工作，陳宗彥表示，天未亮，四個面向的前進指揮所已設立，中華電信搶修網路，方便連線工作；户政同仁調出戶籍資料，掌握人數與居住樓層；建設單位提供平面圖，方便後續作業；醫療單位進駐，搶救出來的民眾立即確認生命跡象，分批救送；消防同仁在瓦礫堆中，尋覓著一線生機，每個傾頹變形的居住單位裡，都曾瀰漫著笑聲與溫暖，但現在卻是危險重重的搶救障礙。

陳宗彥感嘆，之後的十幾天，怎麼熬過的，已無法細說，但一幕幕景象，自己終身難忘；即便救援再怎麼快速、應變再怎麼及時，也止不住家屬的傷痛與淚水，家人不再完整的面容，是無法言喻的傷痛。

對於今日「出雲居」重建，陳宗彥表示，各方的協助與支持，陪伴著住民們療傷止痛，走出陰霾，有人離開不願回顧，有人原地重建浴火重生；取名「出雲」，口音近似台語的「出運」，是期盼歲月靜好的幸福，「再次回到現場也要致上最誠摯的祝福，在這裡有住民們曾經的、珍貴的記憶，雖有遺憾難平，但經歷失去，更懂得勇敢和堅強，祝大家加倍幸福、順遂平安。」

▼賴清德出席維冠大樓原地改建的「出雲居」謝土暨完工典禮。（圖／翻攝賴清德臉書）

▲▼副總統賴清德出席維冠大樓原地改建的「出雲居」謝土暨完工典禮。（圖／翻攝賴清德臉書）

►770元住南院旅墅爽玩嘉義！

ET快訊
寒流急凍！全台逾百人猝死　最年輕31歲
「不到1小時送來3件凍死」　接體員曝：像在握著什麼
陸網嗆台主播：「俄」這樣唸太難聽！　她一查教育部傻了
快訊／國巨員工吃飯唱歌染疫　2106人採檢出爐
遺孀感應「海董想開車」　2千萬勞斯萊斯魅影現身靈堂
快訊／吳慷仁「亞東醫院拍新戲」惹議　指揮中心回應了
中正預校爆醜聞！1500賣榮譽假　5學生花錢爽
快訊／新北確診分佈「三重、蘆洲、新店」　Ct值最低15.25

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

林姿妙官邸40天內遭2次搜索　國民黨：別讓司法淪為選舉工具！

跨國同性婚姻至今未合法　監委盼放寬依親居留成人之美

維冠原址重建「出雲居」完工　賴清德：顯現台南人的勇敢

林姿妙官邸再被檢方搜索　民進黨：國民黨應正視執政縣市弊案問題

快訊／新北+4分佈三重、蘆洲、新店　Ct值最低15.25

快訊／宋楚瑜遭爆「瑞士曾存款4.15億」　親民黨3點駁斥：再講就提告

烏克蘭危機再升級　外交部譴責俄羅斯違反《聯合國憲章》第二條

林崑海遺孀感應「海董想開車」　2千萬勞斯萊斯魅影現身靈堂

菲律賓不認我國疫苗證明　外交部「已嚴正說明」：未正確解讀規定

菲律賓未承認我國疫苗證明　江啟臣批外交部：誤導國人、荒腔走板

KID求婚東區妹仔「我是最幸福的人」　兩人對看爆哭...一定要幸福喔♥♥

寄居蟹背「透明殼」構造看光光　卵會左右搖晃...搬家畫面曝！

Ella狂嗆「瘦子是智障！」考他背12生肖 「人一生遇幾次犯太歲」　解接怒：看你活多久！

明道拍片「怒飆童星髒話」！　 星媽800字「還原真相」：請原諒我的過失

陶晶瑩又沒約小S！揪賈靜雯「開直播」　網友「約孫芸芸？」她：Good idea～

恐怖前女友10度潑漆、砸車　提汽油桶淋鐵門縱火報復！

新北板橋氣爆！火舌猛衝出　1女燒成焦屍亡、2人受傷

氣溫1°C！在日台灣人煮控肉飯　送暖給東京街友：他們吃很香

《山友》3女「又唱又跳」崔始源凍未條　鄭恩地：你變固定嘉賓了...他臉秒垮XD

金門絕美「藍眼淚」大爆發！　比基尼正妹頂6度低溫下水拍

林姿妙官邸40天內遭2次搜索　國民黨：別讓司法淪為選舉工具！

跨國同性婚姻至今未合法　監委盼放寬依親居留成人之美

維冠原址重建「出雲居」完工　賴清德：顯現台南人的勇敢

林姿妙官邸再被檢方搜索　民進黨：國民黨應正視執政縣市弊案問題

快訊／新北+4分佈三重、蘆洲、新店　Ct值最低15.25

快訊／宋楚瑜遭爆「瑞士曾存款4.15億」　親民黨3點駁斥：再講就提告

烏克蘭危機再升級　外交部譴責俄羅斯違反《聯合國憲章》第二條

林崑海遺孀感應「海董想開車」　2千萬勞斯萊斯魅影現身靈堂

菲律賓不認我國疫苗證明　外交部「已嚴正說明」：未正確解讀規定

菲律賓未承認我國疫苗證明　江啟臣批外交部：誤導國人、荒腔走板

統一獅熱身賽首戰富邦　胡金龍首次打前東家成焦點

林姿妙官邸40天內遭2次搜索　國民黨：別讓司法淪為選舉工具！

兄弟自辦熱身賽出爐！詹子賢復原神速有望跟上

田中將大首次熱身賽絕好調　先發3局無失分、最快145公里

初戀遇軟爛渣男！要女方「有車有房」才結婚　她怒：是要入贅？

怕電費爆了！2口過來人曝「1期才200多塊」激推1電器：都開著睡

國中教練幫籃球員按摩卻亂摸下體！　學生隱忍15年才揭發獸行

經典小鎮再升級　新化嘉南大圳水綠廊道景觀工程即將啟動

寶寶喝飽奶躺著玩玩具　雞婆貓衝向前「小手狂揮示範」：會不會啦

網友大推8款生活好物！尤其是「安眠神器」女生用過就回不去

台女遊長灘島超露比基尼引轟動 慘被罰款...警：根本只穿繩子！

政治熱門新聞

法院認證「背後傳球不正常」　葉毓蘭痛批：可笑

宋楚瑜遭外媒爆瑞士銀行有4億元　趙怡翔：當公職存款從哪來的？

民進黨「最強活棋」低調入黨！　蔡英文親自邀請推薦

嫌高端疫苗做太慢！陳時中：浩鼎案刨根生技業惡果

快訊／新北+4分佈三重、蘆洲、新店　Ct值最低15.25

基隆捷運定案！蘇貞昌宣布南港八堵段設13站　經費425億

林崑海遺孀感應「海董想開車」

台灣民意／蔡英文聲望坐回50.3％　國民黨「由藍轉白」負氣出走潮

屢傳家暴仍梅開三度　童仲彥入獄前娶嬌妻：女孩都想嫁我

陳部長變陳市長？　最新民調出爐！對上蔣萬安他最有機會突圍

快訊／宋楚瑜遭爆瑞士存款4.15億　親民黨3點駁斥：再講就告

宋被爆瑞士存4.15億　柯：黃當年才大四

陳時中為高端抱屈　柯文哲酸這句

一圖看懂五股泰山輕軌　拚2030年完工

更多熱門

相關新聞

今起可跑攤、遶境！　最新防疫指引一次看

今起可跑攤、遶境！　最新防疫指引一次看

隨著農曆春節結束，中央流行疫情指揮中心監測疫情狀況趨於可控，並調整部分防疫措施。其中，宗教與集會方面，內政部次長陳宗彥表示，自今（16）起，民選公職人員、政府官員的跑攤限制皆取消，另外遶境遊行提報防疫計畫後，由地方政府同意即可辦理。

可以跑攤、遶境了！16日起宗教場所、集會活動防疫鬆綁

可以跑攤、遶境了！16日起宗教場所、集會活動防疫鬆綁

暗指賴清德可能出線？　陳水扁：2024總統應無法律人

暗指賴清德可能出線？　陳水扁：2024總統應無法律人

副總統級的情人節指南！　賴清德分享約會三貼心細節

副總統級的情人節指南！　賴清德分享約會三貼心細節

鍾佳濱宣布角逐屏東縣長　百位學者連署、賴清德子弟兵也來了

鍾佳濱宣布角逐屏東縣長　百位學者連署、賴清德子弟兵也來了

關鍵字：

賴清德陳宗彥維冠大樓

讀者迴響

熱門新聞

美食節目主持人驚傳驟逝「享年54歲」電視台證實了！

男大生加護病房驚見「章魚觸手爬出」　醫：我也看過

好市多人氣商品「限購」取消　女會員爽搬整箱

陳建州被爆售松山豪宅　經紀人回應了

「7生肖」逢九恐多災　10招化解

台中7少年拿球棒狂砸2名車！　「扯出顏正國」警方說話了

蘇友謙欠丟丟妹3網紅「上百萬業配費」！

初戀大腿內側現2字刺青！處男新郎崩潰

台大生找副教授聊　驚見老師已身亡

《艋舺》流氓戲外更狠　開槍輾屍勒索全都來

江宏傑生日趴「重量級嘉賓現身」！

女大生激戰後告性侵　運將背出私密事過關

王嘉爾爆熱戀雨琦！家裡過夜「打包浪漫玫瑰」

淡水高爾夫球場傳下雪？警方回應了

台南三井買衣服！回家一穿崩潰「我不是台南人啊」

更多

最夯影音

更多
KID求婚東區妹仔「我是最幸福的人」　兩人對看爆哭...一定要幸福喔♥♥

KID求婚東區妹仔「我是最幸福的人」　兩人對看爆哭...一定要幸福喔♥♥
寄居蟹背「透明殼」構造看光光　卵會左右搖晃...搬家畫面曝！

寄居蟹背「透明殼」構造看光光　卵會左右搖晃...搬家畫面曝！

Ella狂嗆「瘦子是智障！」考他背12生肖 「人一生遇幾次犯太歲」　解接怒：看你活多久！

Ella狂嗆「瘦子是智障！」考他背12生肖 「人一生遇幾次犯太歲」　解接怒：看你活多久！

明道拍片「怒飆童星髒話」！　 星媽800字「還原真相」：請原諒我的過失

明道拍片「怒飆童星髒話」！　 星媽800字「還原真相」：請原諒我的過失

陶晶瑩又沒約小S！揪賈靜雯「開直播」　網友「約孫芸芸？」她：Good idea～

陶晶瑩又沒約小S！揪賈靜雯「開直播」　網友「約孫芸芸？」她：Good idea～

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面