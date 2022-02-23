歐盟宣布制裁俄羅斯！　限制進入資本市場

▲歐盟執委會主席范德賴恩表示，制裁限制俄國政府透過歐盟金融市場募資的能力。（圖／路透）

文／中央社記者唐佩君布魯塞爾22日專電

歐洲聯盟成員國今天一致同意針對俄羅斯侵犯烏克蘭領土完整，實施一系列制裁，並限制俄羅斯進入歐盟資本和金融市場。

對俄國國家院（Duma）351位議員以及27個實體及個人實施制裁，範圍涵蓋政治、軍事、商業和媒體。

俄羅斯21日宣布承認烏東2個親俄的分離主義共和國，並派俄軍入境「維和」。今天歐盟各國外長在巴黎出席印太論壇時在場邊舉行緊急會議，會後宣布制裁措施，認為對俄羅斯影響很大。

法國外長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）以歐盟輪值主席國身份表示，27成員國一致同意展開一系列制裁。

而歐盟外長波瑞爾（Josep Borrell）則表示，歐盟一系列制裁方案將針對包括對國家院（Duma）（俄國，下院）投票支持承認烏東分離主義地區獨立的351位議員，以及破壞烏克蘭領土完整以及主權的27個實體及個人，範圍涵蓋政治、軍事、商業和媒體，並限制俄羅斯進入歐盟資本和金融市場。

隨後歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）表示，制裁措施鎖定參與侵略行動的個人和企業，另也禁止烏東2個分離地區與歐盟進行貿易，再加上歐盟限制俄羅斯政府在歐盟金融市場上籌資的能力，藉此將盡可能讓克里姆林宮難以推動侵略。

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