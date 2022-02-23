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社會 社會焦點 保障人權

前時報鷹捕手當街開5槍　檢聲押「憂再犯」法官裁定無保飭回

▲萬華區陳姓男子因拒借錢給前時報鷹職棒球員吳俊賢、吳男事後上門潑紅漆撒冥紙洩憤。（圖／記者張君豪翻攝）

▲前時報鷹球員吳俊賢不滿潑漆討債被說成借錢不成，再次前往持槍射擊後投案。（資料照／記者張君豪翻攝）

記者劉昌松／台北報導

前中華職棒時報鷹隊捕手吳俊賢，22日凌晨持槍到朋友辦公室外連開5槍，再到警局投案，聲稱先前為了討債去潑漆，卻被傳成是借錢不成，讓他覺得很冤枉，才開槍洩憤。檢察官訊後依違反《槍砲彈藥刀械管制條例》等罪，且有反覆實施之虞聲請羈押，但台北地院22日晚間裁定無保飭回。

51歲吳男1997年因涉時報鷹球員集體打假球案，被判緩刑確定，之後又有多次酒駕紀錄。如今他在2月6日、大年初六凌晨2點多跑到被害人陳男的辦公室潑紅漆、撒冥紙，連辦公室門窗及停在門口的黑色轎車也遭波及。

▲▼ 。（圖／記者劉昌松攝）

▲吳俊賢遭聲押後獲法官裁定飭回。（圖／記者劉昌松攝）

吳男一開始僅被警方依《社會秩序維護法》裁處，但因事後有媒體報導，稱這是一起借錢不成的報復案件。吳男看到報導後不滿，認為明明是要去討700萬元的債務，吳男卻放消息說是借錢糾紛，因此22日凌晨再持槍去朝吳男家門開5槍，之後帶著剩下一把槍、5顆子彈到士林分局文林派出所投案。

檢察官複訊後，認為吳男2度去找被害人，讓被害人心生畏懼，涉嫌《槍砲彈藥刀械管制條例》、恐嚇等罪，且恐有再犯之虞等理由，向法院聲請羈押禁見，但法官開庭審理後，裁定無保飭回。

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