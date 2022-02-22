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社會 社會焦點 保障人權

殘虐畫面曝！15歲少年想拿回400元欠款　反遭同學持木椅打爆頭

▲▼頭部撕裂傷。（圖／家屬提供）

▲國中生頭部撕裂傷，椅子打到斷裂，畫面怵目驚心。（圖／家屬提供）

記者陳雕文／新北報導

新北市三重一名15歲少年好意借給同學400元，但之後想討錢時，對方竟耍賴不還，20日下午還找來3人圍毆他，少年痛苦倒地，同學還拿起木椅猛砸！導致其頭部撕裂噴血，椅腳也斷裂。少年的母親看到兒子頭破血流，心痛不已報案提告。目前警方已受理並依法偵辦中。

▲▼頭部撕裂傷。（圖／家屬提供）

▲少年頭部撕裂傷，家屬傷心喊，「根本往死裡打」。（圖／家屬提供）

據了解，林姓少年跟動手的同學都還是國中生，20日下午，同學先找了3人到少年的家巷口並聲稱要還錢，少年一出家門，4人立即上前圍毆，還用木椅猛砸，少年被打倒在地渾身是血，動手的惡少把400元扔在地上後離開。

少年雖然受傷，但不敢讓家人擔心，忍了一個晚上，後來因頭部實在太痛，他才向母親說出遭遇，母親非常驚訝又心痛，趕緊帶寶貝兒子到醫院縫針，檢驗發現還有腦震盪的症狀，母親決定報案提告討公道。

▲▼頭部撕裂傷。（圖／家屬提供）

▲少年想討回400元，竟遭同學圍毆，頭部撕裂還有腦震盪的症狀。（圖／家屬提供）

少年的姊姊也在臉書社團發文，「真的很心疼，我弟辛苦打工自己賺錢還好心借同學錢，雖然沒多少錢但他只是國中生！對方竟然找三個人，擺明不還錢就算了，還在自家巷口圍毆我弟打到頭去縫還腦震盪！頭上總共兩個傷口，照片中那張椅子就是對方拿來打我弟弟的。真的是沒遇過這種問題，這社會怎麼了」。

警方表示，目前已通知相關涉嫌人到案調查中，全案將依少事法、刑法妨害秩序、傷害罪嫌函送新北地院少年法庭審理。

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