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警遭潑糞、開車衝撞！反疫苗示威變調　紐西蘭總理譴責：可恥

▲紐西蘭,威靈頓,國旗。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲紐西蘭反疫苗示威活動愈演愈烈。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

文／中央社威靈頓22日綜合外電報導

紐西蘭反疫苗示威者今天朝警方噴灑「令人刺痛的物質」，這場疑似酸液攻擊事件導致3警受傷送醫。持續數週的抗議活動愈演愈烈，昨天甚至有示威者朝警方潑屎。

法新社報導，除了疑似噴酸攻擊外，抗議現場還發生一起令人膽顫心驚的事件，一名示威者開車橫衝直撞，在距警方防線前僅幾公分急煞，紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）譴責這些事件「相當可恥」。

警方搬來路障限制示威營地時，國會附近今天上午爆發短暫但激烈的衝突。活動人士仿效加拿大卡車司機的「自由車隊」（Freedom Convoy）行動，開來數以百計的卡車及露營車，占據位於首都威靈頓市中心的國會草坪長達2週。

示威活動目前擴大到有約1500人響應，民眾宣洩各種不滿情緒，高喊反政府與反媒體口號，期間還可聽到一些極右翼訊息。

警察局助理局長錢伯斯（Richard Chambers）說，3名送醫治療的警官「恢復良好」，他稱這起「駭人」攻擊是「抗議活動中某個特定團體」所為。

警方昨天表示，示威者朝他們丟擲人類排泄物，促使警察使用防暴盾牌抵擋。

阿爾登表示，她擔心示威活動愈來愈暴力，她說：「攻擊警方絕對是可恥的。」

她說：「對那些自認參與和平示威的民眾來說，我們今天看到的情況不是這樣，我會鼓勵他們離開。」

紐國當局先前對示威大致採取不干涉的態度，試圖說服抗議群眾自願離開。但錢伯斯表示，最近的事件顯示「真正的示威者已不再能控制在國會內及其周圍的行為」。

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