卡車司機示威不斷！杜魯道宣布「緊急狀態」　加拿大承平時期首次

▲加拿大卡車司機不滿政府強制他們接種COVID-19疫苗而發動示威。（圖／路透）



文／中央社

面對卡車司機示威遍地開花，跨境貿易受阻，加拿大總理杜魯道今天宣布進入緊急狀態，成為50年前其父之後，承平時期首位這麼做的加國領袖。

杜魯道（Justin Trudeau）宣布連串強力措施，抽斷示威活動銀根，允許銀行無須法院文件即可凍結與抗議有關的帳戶，並強調聯邦警察將協助結束卡車司機的封路行動。

▲加拿大總理杜魯道。（圖／路透）



即便杜魯道父子都宣布了緊急狀態，史學家說，杜魯道與他父親在1970年10月的作法有極大不同。

比方說，魁北克分離主義者綁架一位外交官與一位省府內閣官員後，時任總理皮耶‧杜魯道（Pierre Trudeau）出動軍隊上街。

但正設法搞定跨境貿易卡車司機示威之亂的杜魯道，已經明說不打算出動軍隊。

▲加拿大卡車司機阻斷美加邊界高速公路。（圖／路透）



卡車司機是因不滿政府強制他們接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗而發動示威，但渥太華卡爾頓大學（Carleton University）教授威斯特（Leah West）表示，加拿大並未面臨法條中明定的公共緊急狀況：「老實說，我有點訝異加拿大聯邦政府竟會認為這符合動用法條的定義。」

杜魯道告訴記者，由於執法單位需要更多援助，他援引1988年緊急狀態法（EmergenciesAct），「這攸關讓加拿大安全、保護人們工作、讓人恢復對制度的信心」。

國會有7天時間通過杜魯道頒布的措施，也有權撤銷。