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漢語教師及中文導遊配額增1倍 「中國－紐西蘭」FTA升級4／7生效

▲紐西蘭,FTA,中國,教育,跨境電商。（圖／CFP）

▲紐西蘭首都威靈頓。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸商務部長王文濤與紐西蘭貿易和出口增長部長奧康納近日舉行視訊會談，雙方在會談中共同宣布均已完成《中國—紐西蘭自由貿易協定（FTA）升級議定書》的國內核准程序，《升級議定書》將於4月7日正式生效實施。據了解，中紐FTA於2008年10月1日起實施，雙方於2016年11月啓動協定升級談判，並於2021年1月26日正式簽署《升級議定書》。

▲紐西蘭,FTA,中國,教育,跨境電商。（圖／CFP）

▲紐西蘭在FTA協定升級後，將給予中國公民漢語教師及中文導遊配額增加。（圖／CFP）

王文濤曾表示，這份中紐FTA升級議定書主要內容包括，貨物領域新增部分木材和紙製品的市場開放，進一步優化原產地規則、技術性貿易壁壘、海關便利化等貿易規則，「在服務貿易領域，中方在RCEP基礎上，進一步擴大航空、教育、金融、養老、客運等領域對新方開放。」

值得注意的是，紐西蘭在特色工種工作許可安排中，將中國公民申請量較大的漢語教師和中文導遊就業的配額在原有基礎上增加一倍，分別提高到300名和200名；在投資領域，紐西蘭也放寬中資審查門檻，確認給予中資與《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》（CPTPP）成員同等的審查門檻待遇。

▲紐西蘭,FTA,中國,教育,跨境電商。（圖／CFP）

▲位於湖北武漢的跨境電商「紐西蘭國家館」。（圖／CFP）

此外，中紐雙方還承諾在電子商務、競爭政策、政府採購、環境與貿易等領域增強合作，環境與貿易的篇章甚至超出RCEP的要求，就提高環境保護水平、加強環境執法、履行多邊環境公約達成了較高水準的合作條款。

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