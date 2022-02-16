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「半裸新娘」當街怒吼！雙乳寫滿護愛宣言　脫衣反對情人節

▲▼女性主義組織Femen於2020年2月14日在法國巴黎進行反家暴抗議。 （圖／達志影像／美聯社）

▲2020年2月14日，Femen成員在法國巴黎進行「反家暴抗議」。 （圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

女性主義組織Femen於14日在西班牙馬德里舉行「反情人節」示威，誓言保護真愛免受性別暴力。成員們打扮成「新娘」，脫掉上衣、頭戴花圈及頭紗遊行，胸口寫著「愛不能用買的」宣言，沿途高喊口號，並且灑下紅色玫瑰花，致敬遭受男性暴力的女性受害者。

Femen表示，自從2013年起，西班牙至少1129名女性因性別暴力喪命，「在所有案件裡，謀殺女性的兇手也是曾經對受害者說過『情人節快樂』的人。他們用巧克力、鮮花和卡片掩飾控制慾、忌妒、佔有慾及攻擊性，今天送妳玫瑰花，但一年裡的其他時間都用不當方式對待妳，隔天甚至謀殺妳。」

▲▼女性主義組織Femen於2020年2月14日在法國巴黎進行反家暴抗議。 （圖／達志影像／美聯社）

▲Femen以「上空示威」聞名。 （圖／達志影像／美聯社）

Femen進一步表示，資本主義透過情人節，協助美化及掩蓋男性虐待行為，「商店櫥窗裡滿是愛心、小天使，以及把愛情與消費主義連繫起來的訊息，但愛情是買不到的。」她們希望捍衛愛情「免於束縛、性別歧視、控制欲、忌妒與暴力。我們想要真正的愛情，這不是來自卑躬屈膝，而是尊重、平等及自由，在一年裡的每一天都會表現出來。」

Femen是2008年成立於烏克蘭的激進女性主義團體，總部已遷移至法國巴黎，她們反對情色旅遊、性別歧視及其他社會議題，以「上空示威」聞名國際，多次躍上新聞版面。

Femen示威影片請點此

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