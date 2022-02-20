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檢疫所翻飯菜！陳時中「毒品說」炸鍋了　遭噓千次：不是監獄耶

▲▼被匡列住檢疫所，結果送去的吃食被翻過，零食也被檢查到都碎了。（圖／翻攝自Dcard）

▲便當有被翻過的痕跡，零食也被「檢查」到都碎了。（圖／翻攝自Dcard）

網新中心／鄺郁庭報導

有女網友日前被匡列進集中檢疫所，收到家人送去的飯菜和零嘴時，不僅巧克力被捏碎，飯菜還有被翻動的痕跡，雖然她知道送去的東西會被檢查，但還是覺得很不舒服。指揮官陳時中則回應，會這樣檢查，是因為先前曾查過多起違禁品，甚至包含毒品。但不管是說法還是做法，都引起網友質疑，「這裡不是監獄或是軍營耶！」「懷疑就可以檢查？」

本站日前報導《家人送餐檢疫所「飯菜被翻動」　陳時中驚爆真正原因》，該名女網友在Dcard 透露，由於她是突然被告知要隔離，只能拜託家人朋友幫忙送吃的，她知道送來的東西會經過檢查，但沒想到不僅餅乾被打開，洋芋片、巧克力都碎了，便當裡的飯菜甚至有翻過的痕跡，「被這樣搞，這東西還能吃的嗎？如果在這個期間食物被感染了怎麼辦？」

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陳時中在19日的疫情記者會上被問及此事，就回應表示，「事實上裡面查過多起違禁品，簡單講就是毒品。」檢查可能還是需要，但讓民眾有這樣的感覺，會提醒集中檢疫所做相關檢查時盡量不要破壞，盡量注意細節。

▲▼被匡列住檢疫所，結果送去的吃食被翻過，零食也被檢查到都碎了。（圖／翻攝自Dcard）

▲原PO委屈直呼「完全把我們當犯人在看待。」（圖／翻攝自Dcard）

說法一出，馬上引爆PTT一陣議論，許多人都相當不滿，上千則怒噓的留言狂刷40多頁，還有各種回文批評這樣的做法，「我國是『民主法治國家』，法源依據呢？還是我搞錯了？我國是極權專制國家？」「不是吧？又不是前科犯，標準在哪？」「原來真的當人犯看，那防疫旅館要比照嗎？」「連警察都不能隨意翻別人包包，你誰啊？」「把大家都當成毒品嫌疑犯？」

還有網友點出大家會這麼生氣的關鍵點，「我是去隔離，你順便查毒品？這是可以的嗎？」「故意用特例來講通例。」「照這標準，全國出入場所都要搜才對。」「沒證據直接翻？衛福部何時有檢調權利了？」「怪了，查到毒品應該要循線抓源頭吧？怎麼會騷擾其他不相關的人，這些都是被你抓進來的人，甲被查到持有毒品，不相關的民眾被懷疑的理由是什麼呢？」「照這個邏輯，哪個地方沒有違禁？學校帶便當跟醫院探病都要檢查才對啊！」

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關鍵字：

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