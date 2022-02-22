非法集團南北狂倒2.7公頃廢棄物　清理費估高達數億

▲非法集團南北狂倒2.7公頃廢棄物。（圖／環保署提供，下同）



記者許展溢／台北報導

109年底宜蘭縣冬山鄉發現不肖業者非法棄置大量太空包盛裝事業廢棄物，經啟動環檢警結盟機制，結合環保署北、南區環境督察大隊等單位，發現有11公頃的土地，約2.7公頃已掩埋大量廢棄物，估算現場清理費用高達數億。

環保署表示，當時嫌疑人坦承廢棄物從桃園市載運而來，宜蘭縣政府環保局通報環保署北區環境督察大隊協助追查產源，經追蹤發現幕後有環保犯罪集團操控，並流竄北南等地非法棄置及掩埋廢棄物，發現110年9月及10月份環保犯罪集團密集將廢棄物載運至台南新市區棄置，乃通報南區環境督察大隊及台南地檢署偵辦。

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▲環保署指出，搜索行動逮到正在傾倒及掩埋廢棄物的清除車輛駕駛等人。



桃園地檢署、內政部警政署保七總隊第三大隊、宜蘭縣政府環保局、桃園市政府環保局、新竹縣政府環保局及台南市政府環保局與警察局第一分局等單位，運用遠端紅外線影像監控系統、通訊定位系統、車牌辨識系統、廢棄物清除車輛軌跡追蹤系統等科技工具開始追查。

環保署指出，搜索將正在傾倒及掩埋廢棄物的清除車輛駕駛、挖土機駕駛、小蜜蜂（現場把風引導人員）及幕後主使者蔡姓嫌犯等共9人一網成擒，後續開挖發現蔡嫌在該地11公頃的土地中，約2.7公頃已掩埋大量廢棄物，估算現場清理費用高達數億。

▲環保署指出，台南地檢署起訴18名涉案人員。



台南地檢署偵訊後，認定蔡男等3人違反廢棄物清理法罪嫌重大，有逃亡、串證及滅證之虞，向台南地方法院聲請羈押禁見獲准；另6名司機中，4人分別以 10 萬元至2萬元交保，台南地檢署已於今年2月7日偵查終結，共起訴18名涉案人員。

另外，環保署表示，搜索新北市及桃園市3家交通運輸公司，與新北市及新竹縣方3家廢棄物產源之營建廢棄物簡易分類場，帶回公司負責人、會計人員及貨車駕駛人等共16人，經桃園地檢署偵訊後，認定賴姓負責人及林姓駕駛父子3人等共4人違反廢棄物清理法罪嫌重大，有逃亡、串證及滅證之虞，向桃園地方法院聲請羈押獲准。

環保署提到，還有9名公司負責人、會計人員及貨車駕駛人坦承犯行，分別以 15 萬元至2萬元交保，桃園地檢署已於111年2月8日偵查終結，共起訴9名涉案人員及3家公司法人。