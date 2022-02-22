媽媽整理墳墓遭「907公斤墓碑」重砸慘死　兒目睹一切崩潰

▲5寶媽在墓園上班，結果遭907公斤重的墓碑壓死。 （圖／翻攝自每日郵報）

圖文／CTWANT

美國紐約一名53歲女子，去年10月在一座公墓上班時，不慎被一座重達2000磅（約907公斤）的墓碑砸中，結果被活活壓死，送醫急救後仍傷重不治；據悉，該名女子擁有5名孩子，其中一人在事發時跟母親一起在墓園工作，還親眼目睹母親被活活壓死的驚悚瞬間，事後也有嚴重的心理創傷。

綜合外媒報導，法庭文件指出，53歲的納瓦羅（Elvira Navarro）和兒子羅薩萊斯（AnthonyRosales）去年10月28日前往「BaronHirsch公墓」上班，結果一塊巨大的墓碑突然崩塌，直接壓在納瓦羅身上，儘管緊急送醫，但當天晚上仍宣告不治；至於發生在墓園的何處、事情發生起因，都沒有被揭露。

現在，納瓦羅的家人已於本月11日在曼哈頓法院對該座墓園提出訴訟，指控該墓園導致那個地方處於一個危險且類似陷阱的狀態。

不僅如此，納瓦羅家人聘請的律師也強調，兒子羅薩萊斯目睹母親被壓死的過程，遭受了嚴重和永久性的傷害，身心靈都受到創傷。

公墓社區聯盟的執行董事舒爾茨（Rabbi Andrew Schultz）說：「聽到這個消息，我感到非常震驚。」他也補充，由於許多原因，大型墓碑可能是一種危險，特別是如果它們的地基不穩固時。

舒爾茨最後說：「這就是我們要做的，我們要做的第一件事就是確保墓碑是安全的，即使是維護得最好的墓地也可能發生這種情況，你會看到傾斜的墓碑。」

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