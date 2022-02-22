正妹女警泳裝辣照曝...慘遭出征！她不道歉回嗆酸民：現在是2022

▲帕特拉薩亞（Lt. Patarasaya Rerkrut）是泰國皇家警察發言人。（圖／翻攝自Twitter）

圖文／CTWANT

在宗教信仰虔誠的泰國，多數人的思想仍然保守，然而，一名女警帕特拉薩亞（Lt.Patarasaya Rerkrut）最近在個人社交平台上分享自己的火辣泳裝照，就有不少網友跑來留言攻擊，認為她作為公眾人物應該要更低調才是；為了杜絕網路霸凌，她決定把照片全刪了，但她認為自己沒有做錯，拒絕公開道歉，並向酸民們喊話：「現在是2022年。」

綜合外媒報導，帕特拉薩亞是泰國皇家警察局發言人，在該國小有名氣，不過她最近因為發布泳裝照片，遭到網友圍剿攻擊，認為她作為公眾人物應該要更低調，且是在損害警察的專業形象，完全缺乏尊重。

帕特拉薩亞隔天馬上將自己的社交平台都轉為私人模式，並且PO出一張限時動態，只見動態上的照片是一張高衩泳裝辣照，並且打上：「我喜歡嘗試新事物，走出我的舒適區，為自己尋找新的機會。」

▲帕特拉薩亞在網路上分享泳裝辣照，結果被網友圍剿出征。（圖／翻攝自Twitter）

帕特拉薩亞所做的事情，顯然不符合泰國社會的風氣，但是她拒絕道歉，並說：「我從沒想過我會成為一名警察，然後為了適應一個決定你應該如何行事的社會，去改變我的個性；你好，現在是2022年，我們在工作中所做的並不能反映我們的外表，我在一個保守的社會長大，但相信應該有一個平衡，我父母正在接受這點，並且覺得這樣沒問題。」

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