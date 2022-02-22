剛慶新婚1周年！人妻在家門口遭「爆頭射殺」　兇手竟是親生爸

▲琳蒂塔與丈夫外出慶祝新婚1年，返家後卻在門口遭槍殺。（圖／翻攝臉書Lindita Musai）



記者吳美依／綜合外電報導

澳洲墨爾本發生一起夫妻謀殺案，25歲人妻琳蒂塔（Lindita Musai）及丈夫韋頓（Veton Musai）外出慶祝新婚1周年，回到家門口時，卻遭「近距離開槍」擊中頭部，雙雙身亡。令人意外的是，兇手竟是女方親生父親，他對這門婚事毫不知情，也沒有受邀參加婚禮，得知真相後，心生怨恨而行兇，如今被判處無期徒刑。

9News等外媒報導，本案發生於2019年12月，22日最終開庭審理。琳蒂塔當場慘死，韋頓送醫隔日不治。57歲兇手奧斯曼（Osman Shaptafaj）埋伏2個多小時，犯案後把遺體留在門口，接著驅車前往他處，朝自己頭部開了2槍，造成腦部創傷，並且失去右眼。

▲琳蒂塔與父親多年沒有來往，與韋頓結婚也沒有通知爸爸。（圖／翻攝臉書Lindita Musai）



根據法庭文件，兇手與女兒關係疏離，多年沒有來往，琳蒂塔也曾對父親暴力且控制慾強的行為表達恨意。奧斯曼從房東口中聽見女兒結婚時，感覺自己非常不受尊重，憤而行兇。儘管如此，他出庭時卻宣稱，自己對於殺害女兒及女婿的過程毫無記憶。

墨爾本最高法院法官提尼（Andrew Tinney）指出，雖然被告長期「憂鬱且被孤立」，還曾把手指切下，隨信寄給前妻，但沒有證據顯示，在犯案時處於精神失能狀態。他宣判，奧斯曼處以無期徒刑，刑滿35年才可假釋。

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