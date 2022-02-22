　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

礦業法延宕5年有機會修法了！　環團喊話政府：有2大點要重視

▲▼礦業改革 捍衛台灣山林國土（彰化縣環境保護聯盟提供）

▲環團認為，礦業法還有兩大重點必須正視。（彰化縣環境保護聯盟提供）

記者許展溢／台北報導

地球公民基金會今（22日）指出，礦務局網站掛上最新《礦業法》修法草案，代表經濟部、礦務局已提出行政機關的版本，從2016年底開始的礦業法修法，延宕5年後終於露出一線曙光，期待行政院用最快的速度核定，立法院也將礦業法排上修法議程，成為這會期的「最優先法案」並完成修法。

地球公民基金會認為，還有兩大重點必須正視，一是「礦場的定期環境把關機制」， 也就是一次性的補辦環評還不夠，需要「定期檢視採礦對於環境的影響」，原因在於採礦行為的特殊性，環評可以評估「一定範圍內的開發行為」，如開採海拔500~1000公尺這個「有限的範圍」，但基本上不可能評估整座山體，因此礦業法修法也必須面對這個科學上、技術上限制。修改《礦業法》同時，更應同步討論《環評法》子法「開發行為應實施環境影響評估細目及範圍認定標準」，落實「定期檢視」的概念。

二為「有期限的原民諮商同意」，地球公民基金會提到，目前台灣社會仍在學習如何進行「事先、充分、自由、知情」的諮商同意，政府需要積極介入確保兩造資訊對等、企業需要學習尊重與等待、部落需要找到方法凝聚共識與熟稔談判技巧。

[廣告]請繼續往下閱讀...

地球公民基金會進一步表示，此情境下，在《礦業法》中設計一個「無期限的諮商同意」，將會對原民部落造成難以回復的長遠傷害，原民會和礦務局應思考，如何讓諮商同意機制在符合世代正義的情境下走得下去，無論是要訂在《礦業法》這樣的目的事業法，或回到諮商同意辦法、《原基法》中去規範，都迫切需要討論。

地球公民基金會最後強調，民進黨政府從蔡英文總統在齊柏林導演悼念會上承諾修改礦業法、三任行政院長（林全、賴清德、蘇貞昌）、立法院黨團柯建銘總召都曾多次表示要修也該修。經濟部在延宕5年後提出版本是一個好的起點，後續修法的關鍵在行政院何時將政院版送入立法院、立法院何時、由誰排入議程開始審查，期待執政黨記取第九屆修法未果的經驗，讓礦業法在立法院第10屆第5會期順利完成修法，兌現蔡總統的承諾，在符合環境永續與人權保障的前提下，讓台灣的礦業發展正常化。

ET快訊
王嘉爾爆熱戀雨琦！　「家裡過夜」震撼影片曝
跟前男友不一樣！女嚇壞：「那話兒」沒頭還一圈珠
快訊／基隆垃圾車撞公車！　10多乘客嚇壞驚喊
截肢女孩公司是大違建！　「4樓蓋成7樓」慘了
史上「第4個超級泡沫」來了！　傳奇投資人：美股將暴跌43％
薔薔全裸外拍「3點貼樹葉」　失溫病1個月怒飆
辣媽主播狂A三立老總700萬！　唬弄手法曝光
快訊／信義區女子墜樓！　民眾聽巨響嚇壞
馬斯克差23歲緋聞女友曝光！　竟是澳洲超辣女演員
台南三井買衣服！回家糗了「我不是台南人啊」崩潰求救

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

LIVE／8條傳播鏈待釐清、防疫規範鬆綁　陳時中最新說明

鳳梨釋迦表面硬翻難削皮！　專家「改良機器」每小時處理180個

香港和富輪爆過半船員確診　引水人登船領港列自主健康監測

高雄國賓熄燈倒數！　傳奇「炸元宵」單日賣3千顆恐成絕響

礦業法延宕5年有機會修法了！　環團喊話政府：有2大點要重視

非法集團南北狂倒2.7公頃廢棄物　清理費估高達數億

蛋蛋更悲傷了！低溫害蛋雞冷到減產2成　全國最大產區也喊缺貨

牙籤數每桌都一樣！鼎泰豐前員工揭「超暖5秘辛」：蛋花湯能做全素

神人搶2022.2.22發文「農曆卻寫大凶？」　命理師反笑：諸事皆宜

日本進口草莓3個月爆15件農藥超標　食藥署宣布：啟動逐批查驗

KID求婚東區妹仔「我是最幸福的人」　兩人對看爆哭...一定要幸福喔♥♥

寄居蟹背「透明殼」構造看光光　卵會左右搖晃...搬家畫面曝！

Ella狂嗆「瘦子是智障！」考他背12生肖 「人一生遇幾次犯太歲」　解接怒：看你活多久！

明道拍片「怒飆童星髒話」！　 星媽800字「還原真相」：請原諒我的過失

陶晶瑩又沒約小S！揪賈靜雯「開直播」　網友「約孫芸芸？」她：Good idea～

恐怖前女友10度潑漆、砸車　提汽油桶淋鐵門縱火報復！

新北板橋氣爆！火舌猛衝出　1女燒成焦屍亡、2人受傷

《山友》3女「又唱又跳」崔始源凍未條　鄭恩地：你變固定嘉賓了...他臉秒垮XD

金門絕美「藍眼淚」大爆發！　比基尼正妹頂6度低溫下水拍

氣溫1°C！在日台灣人煮控肉飯　送暖給東京街友：他們吃很香

LIVE／8條傳播鏈待釐清、防疫規範鬆綁　陳時中最新說明

鳳梨釋迦表面硬翻難削皮！　專家「改良機器」每小時處理180個

香港和富輪爆過半船員確診　引水人登船領港列自主健康監測

高雄國賓熄燈倒數！　傳奇「炸元宵」單日賣3千顆恐成絕響

礦業法延宕5年有機會修法了！　環團喊話政府：有2大點要重視

非法集團南北狂倒2.7公頃廢棄物　清理費估高達數億

蛋蛋更悲傷了！低溫害蛋雞冷到減產2成　全國最大產區也喊缺貨

牙籤數每桌都一樣！鼎泰豐前員工揭「超暖5秘辛」：蛋花湯能做全素

神人搶2022.2.22發文「農曆卻寫大凶？」　命理師反笑：諸事皆宜

日本進口草莓3個月爆15件農藥超標　食藥署宣布：啟動逐批查驗

林崑海遺孀感應「海董想開車」　2千萬勞斯萊斯魅影現身靈堂

菲律賓不認我國疫苗證明　外交部：菲方未正確解讀相關規定

菲律賓未承認我國疫苗證明　江啟臣批外交部：誤導國人、荒腔走板

Uniqlo大使是冬奧金牌好手！　頂髒辮、戴歐米茄錶根本日雜型男

這「3款車」即將停售告別台灣市場　想入手可得加快腳步！

味全龍一日春訓特輯　葉總談林智勝：有經驗，一軍為主

不是浴室空間！冷到想手滑裝浴缸　網勸「先看1處」：要很大1台

邱鋒澤「五堅情有一天會散」講完下句話落淚！黃偉晉：矮唷…全員抱一起哭

兄弟27日開始自辦熱身賽　3投競爭先發有亮點

俄烏危機／航商估反應最快的是油價　貨載可能轉羅馬尼亞

超紓壓！耳朵上長滿陳年粟粒腫　輕輕一擠「黃色玉米粒」瞬間噴出

生活熱門新聞

男大生加護病房驚見「章魚觸手爬出」　醫：我也看過

好市多人氣商品「限購」取消　女會員爽搬整箱

「7生肖」逢九恐多災　10招化解

淡水高爾夫球場傳下雪？警方回應了

童仲彥舊愛「邱主任」近況曝！

租房遇雷客　網全歪樓：拜託租我

北北基7縣市大雨！明起「新冷氣團」濕凍10℃

台南三井買衣服！回家一穿崩潰「我不是台南人啊」

下雨衣服乾不了？「4個快速烘衣法」達人最推

童仲彥曝喜訊！　三婚娶「小15歲女友」

台灣人擇偶條件調查！僅1族群求「房事和諧」

老高被超越？網點名1位YouTuber深度贏了

停車場三寶！　她無奈拍下這一幕：到底有多懶？

媽「想要就買」花成月光族　父退休金全在她手網嘆：無解

更多熱門

相關新聞

外銷訂單588.7億美元「連23紅」　創史上最強1月紀錄

外銷訂單588.7億美元「連23紅」　創史上最強1月紀錄

經濟部統計處今(21）日公布今年1月外銷訂單金額為588.7億美元，創歷年同月新高，年增11.7%，拿下連23紅；受惠資通訊訂單成長，1月外銷訂單達成淡季不淡、創下最強1月的紀錄。

綠委批礦業法修半套　原民諮商同意設期限

綠委批礦業法修半套　原民諮商同意設期限

經濟部打造國產五軸工具機　技轉逾30家廠商、創逾50億產值

經濟部打造國產五軸工具機　技轉逾30家廠商、創逾50億產值

經長：機械業衝刺系統整合創新　全國產五軸工具機產值上看50億

經長：機械業衝刺系統整合創新　全國產五軸工具機產值上看50億

礦權爭議《礦業法》修法　陳瑩轟經濟部：事情只做半套

礦權爭議《礦業法》修法　陳瑩轟經濟部：事情只做半套

關鍵字：

民進黨政府礦業法地球公民基金會經濟部環評立法院修法

讀者迴響

熱門新聞

美食節目主持人驚傳驟逝「享年54歲」電視台證實了！

男大生加護病房驚見「章魚觸手爬出」　醫：我也看過

陳建州被爆售松山豪宅　經紀人回應了

好市多人氣商品「限購」取消　女會員爽搬整箱

台中7少年拿球棒狂砸2名車！　「扯出顏正國」警方說話了

「7生肖」逢九恐多災　10招化解

初戀大腿內側現2字刺青！處男新郎崩潰

台大生找副教授聊　驚見老師已身亡

女大生激戰後告性侵　運將背出私密事過關

蘇友謙欠丟丟妹3網紅「上百萬業配費」！

淡水高爾夫球場傳下雪？警方回應了

江宏傑生日趴「重量級嘉賓現身」！

寒流洗澡太痛苦！內行推1神物：後悔太晚裝

童仲彥舊愛「邱主任」近況曝！

法院認證「背後傳球不正常」　葉毓蘭痛批：可笑

更多

最夯影音

更多
KID求婚東區妹仔「我是最幸福的人」　兩人對看爆哭...一定要幸福喔♥♥

KID求婚東區妹仔「我是最幸福的人」　兩人對看爆哭...一定要幸福喔♥♥
寄居蟹背「透明殼」構造看光光　卵會左右搖晃...搬家畫面曝！

寄居蟹背「透明殼」構造看光光　卵會左右搖晃...搬家畫面曝！

Ella狂嗆「瘦子是智障！」考他背12生肖 「人一生遇幾次犯太歲」　解接怒：看你活多久！

Ella狂嗆「瘦子是智障！」考他背12生肖 「人一生遇幾次犯太歲」　解接怒：看你活多久！

明道拍片「怒飆童星髒話」！　 星媽800字「還原真相」：請原諒我的過失

明道拍片「怒飆童星髒話」！　 星媽800字「還原真相」：請原諒我的過失

陶晶瑩又沒約小S！揪賈靜雯「開直播」　網友「約孫芸芸？」她：Good idea～

陶晶瑩又沒約小S！揪賈靜雯「開直播」　網友「約孫芸芸？」她：Good idea～

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面