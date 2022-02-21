「綠點會員」6天暴增3339人　環保署傻眼：他用1招就想賺6萬

▲環保署推行「環保集點制度」，參與環保活動就能化為「環保綠點」獲得實質回饋。（圖／翻攝環保署網站）

記者劉昌松／台北報導

環保署推動「環保集點制度」，鼓勵民眾憑綠色消費點數，換取旅宿、餐飲折價，張姓男子卻利用註冊就可獲得點數的漏洞，密集使用大量手機門號，6天內註冊3339個會員帳號，詐取667萬多點，可折抵相當新台幣6萬多元，環保署發現異常提告，台北地檢署21日依詐欺未遂罪起訴張男以及提供門號的林姓電信業者。

環保署為了鼓勵「綠色消費循環」理念，推行「環保集點制度」，讓民眾不論是購買綠色商品、搭乘大眾運輸或參與環保行動，都能化為「環保綠點」獲得實質回饋，實現「環保行動有價化」，會員取得的綠點，可用來折抵旅宿、餐廳等合作廠商的消費，大約100點相當新台幣1元。

張姓男子發現這個環保只要註冊就能獲得2000點，等於不用成本，就可獲得200元，因此向林姓店姓業者借了3339個手機門號，在2020年5月13日到18日，大量申請註冊新會員，累計可獲得667萬7000點，也就是可以用來購買大約6萬6770元的商品。

環保署很快就發現新會員密集註冊有異，18日又有1432人要註冊，因此通知新會員到環保署說明，但張男沒有到場，環保署因此停發點數並報警，張男到案堅稱自己只是照個環保署規定申請會員，並非施詐，檢察官調查後，將張男和提供門號的林男一併提起公訴。

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