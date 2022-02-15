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環保署發布「1月空品明顯改善」！　環團批荒唐：黑白解釋

▲▼空汙,高雄空汙,空氣汙染,。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲環保署表示，高雄市等6處地方政府合計執行工廠稽查。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者許展溢／台北報導

環保署今（15日）發布新聞稿提到，中央和地方共同努力，全國空氣品質指標在「良好」與「普通」等級(AQI≦100)部分110年首度超過9成，再觀察今年1月中南部空氣品質「明顯改善」，不過，環保團體認為，這完全在黑白解釋也荒唐，改善情況並沒有很具體、清楚說明。

環保署表示，中部空品區PM2.5由110年24.6μg/m3下降至111年18.2μg/m3；高屏空品區PM2.5由110年33.7μg/m3下降至111年29.6μg/m3，另外中南部9縣市紅害站日數，也從110年的77站日下降至111年的12站日，顯示中南部的空氣品質已呈現明顯改善。

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環保署指出，為持續改善空品，過去幾年依據「空氣污染防制方案」4大面向27項措施，就工廠，車輛及營建工程等全面改善空氣品質，包括大型國營事業改善已達105年的45%，累積減少了將近4成的大型老舊柴油車，本地排放量大幅降低，已讓空污季不再是灰濛濛狀況，然目前空品易不良，大多數因極端天氣致使嚴重擴散不良或是有較強的境外污染移入導致。

環保署舉近日為例，農曆春節後在2月9日起台灣大環境風場就漸轉為偏東風，加上有一波境外污染移入，因此位於尾流弱風區的高屏地區就出現了幾天短暫的空品不良，不過由於提早預警，中央及地方政府已提前採取因應措施，包含協調協和、麥寮、台中及興達電廠自2月7日起配合執行降載，統計至13日止共計配合降載約4.4億度電，相當於減少新北市（160萬戶）1個月所需電量所造成的空污排放量；另有高雄市等6處地方政府合計執行工廠稽查、工地揚塵抑制、餐飲業、裸露地、露天燃燒巡查及宣導防護等相關區域性應變措施，道路洗掃也超過2千公里。

台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃認為，這些政策都屬於長期，但環保署並沒具體舉出實證，以稱1月空品明顯改善來看，應拿出去年和今年同期更清楚的數據相比，大型國營事業等各面向也要看去年、今年各改善幾成，比如1月降載多少等，才有說服力。

葉光芃說，環保署每年都是在講少香和稽查等狀況，也沒真的解釋到什麼，就是在黑白解釋，完全荒唐，最後質疑難道就是沒東西，才講這些嗎？

環保署強調，中南部冬天位在東北季風尾流區，經常風速呈現靜風或微風，擴散狀況不佳，容易導致空氣品質不良，因此，政府除了推動計畫性降載減排，配合老舊車輛汰換，使用大眾交通等措施外，民眾更應避免露天燃燒樹枝、樹葉，甚至廢棄物，祭祀秉持「少金、少香、少炮」原則，減少局部空氣品質惡化，共同維護良好空氣品質。

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