楊曜看衰林佳龍參選台北市長　「想要拿回執政權真的很難」

▲前交通部長林佳龍。（圖／記者林敬旻攝）



記者林銘翰／台北報導

年底九合一縣市長選舉，外界關注衛福部長陳時中、前交通部長林佳龍是否投入台北市長選戰。對此，民進黨立委楊曜21日表示，台北市是一個留不住林佳龍的城市，陳時中才是絕佳的台北市長人選，「徵召林佳龍參選台北市長，想要拿回首都執政權真的很難」。

楊曜21日下午以「台北市，一個留不住林佳龍的城市」為題在臉書發文表示，林佳龍花了10年的時間，全力擘畫台中市政的治理藍圖，終於在2014年入主台中市政府，卻在尋求連任時以20萬票的差距落敗。

楊曜指出，林佳龍在台中市長連任雖然失敗，但他宣示持續深耕台中的決心，在交通部長任內每天搭著高鐵，往返交通部與台中寓所，精神確實令人感佩。

楊曜認為，今年六都市長選舉，有人點名林佳龍參選台北市長，這種帶風向的假議題，對於決心守護台中的林佳龍非常不尊重，也是在揶揄民進黨內沒有可戰首都的人才。

楊曜強調，林佳龍在交通部長任內，通勤上班的做法很明白表示『心在台中』，勢必不會將心力投入規劃台北市治理方案。人長期不住台北，心未曾謀劃施政藍圖，貿然投入選舉對台北市民並不公平，試問台北市民怎麼可能接受，「選民不買單，民進黨的首都選戰又將再次失敗收場」。

楊耀表示，民進黨內人才濟濟，不乏問鼎首都的人選，在疫情肆虐中為台灣守住防線，並在過程中展現高度的行政決斷能力與執行能力的陳時中，就是絕佳的台北市長人選。

楊曜認為，林佳龍學經歷俱佳，又是民進黨內重要派系正國會的領導人，林佳龍要重回行政院發揮所長並非難事，但是徵召林佳龍參選台北市長，想要拿回首都執政權真的很難。