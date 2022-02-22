老婆見白車問「這是不是叫約翰走路」　神人8字救了他

記者黃翊婷／綜合報導

路上要是認錯汽車品牌該怎麼化解尷尬？一名人夫21日在臉書PO文表示，老婆看到前方一輛白色的Peugeot（寶獅汽車，又稱標緻或普獅），竟問他那個牌子是不是叫約翰走路，「我該怎麼回答她才能活命？」文章公開後引來超過2000名網友熱議，最後是一名女網友神回「明明就是壁虎漫步」，才幫原PO成功逗笑老婆。

▲原PO的求救文。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社，下同）

原PO在臉書「爆廢公社」的文章中提到，老婆開車看到前方有一輛白色的Peugeot，於是問他那是什麼品牌，「老婆原話是這樣的，『老公、老公，這個牌子是不是叫做約翰走路？』請問廣大的朋友們，我該怎麼回答她才能活命？」

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其他網友看完原PO的求救文，紛紛跟著留言開玩笑，「回答『這是約翰走路的經典版，老婆妳好棒棒喔』」、「獅子走路」、「老婆說的永遠都是對的」、「是的沒錯，但是約翰去改了頭像」、「這是約翰家養的獅子，叫標緻」、「要回『對，而且還是20年的』」、「回錯變老公跑路」。

▲網友神回8字救了原PO。

最後是一名女網友神回8字「明明就是壁虎漫步」，原PO見狀後決定和老婆說，最終成功化解危機，「我跟我老婆說一下，我老婆笑了，感謝解救。」

而這篇文章公開之後，吸引超過2000名網友按讚，也有不少人分享自己或親友認錯汽車品牌的糗事，「沒事的，我之前把麥拉倫說成麥卡倫」、「某日開車經過某車廠，朋友說了一句『PUMA也開始賣車了』」、「我妹某天很開心指著路上車叫拉斯特」、「以前我女兒說馬自達是小草」。