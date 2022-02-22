雨天跑外送　客人取餐「給一整排1元硬幣」外送員心累！網2派戰翻

▲原PO收到一整排的1元硬幣。（圖／翻攝自FB爆廢公社）

記者施怡妏／綜合報導

下雨天出門不方便，不少人會選擇使用外送平台點餐，而外送員雨天辛苦奔波，看到這景象的很傻眼，一名外送員接到一筆現金支付的訂單，餐點送到時客人竟然給了一整排的零錢，而且全都是1元，讓他看了很傻眼，全身溼答答還要數錢，心中滿滿的無奈。

原PO在臉書「爆廢公社」發文，冒著大雨跟低溫跑外送，接到一筆現金訂單，怎料客人居然給了一整排的1元硬幣，共約60元，雖然1元也是錢，但是下大雨全身濕，還得數硬幣有幾個，真的很心累，「當你下雨天跑著外送接到現金單，然後客人給你這樣….你的心情會是如何？」

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貼文曝光後，有網友認為客人不貼心，「是我也是會不爽」、「祝福他平安喜樂」、「我一直保有著『己所不欲勿施於人』的心態，我雖然沒有跑外送，但如果我買東西收到這樣的找錢方式（都是1元），我肯定也會不高興」、「如果每個人都付一塊錢不就...」「站在雨中數著1元內心不免傷感，辛苦了」。

不過，也有網友表示，客人可能也有為難的地方，「月底沒錢挖撲滿是正常的」、「將心比心，現在時機又月底很辛苦，外送也是辛苦了」、「可能他真的只剩這些錢」、「有可能他是好不容易湊出來吃一頓飯的」、「心中會有怨念，但是他如果擺整齊，有說不好意思，那會覺得算了」。

▼有網友認為，1元也是錢，要做外送就不要抱怨。（圖／翻攝自FB爆廢公社）