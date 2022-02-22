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童仲彥曝喜訊！　三婚娶「小15歲女友」：女孩都會想嫁我

童仲彥曝喜訊，將三婚娶小15歲女友。（圖／翻攝自台灣阿童─童仲彥臉書）

▲童仲彥曝喜訊，將三婚娶小15歲女友。（圖／翻攝自台灣阿童─童仲彥臉書）

圖、文／CTWANT

金色力量黨主席、台北市前議員童仲彥，日前因涉嫌利用人頭詐取補助費5萬多元，遭判處有期徒刑3年10月確定，必須入獄服刑。不過，童仲彥的心情似乎未受影響，稍早宣布將於明（22日）和小15歲的女友Ally登記結婚，透露2人交往3年，女友不離不棄，自豪表示「女孩子跟我交往都會想嫁給我！」

《三立新聞網》報導，童仲彥透露，他當時透過朋友介紹，認識了現任女友，對方的職業是模特兒，2人交往至今已有3年時間，原本就規劃今年要結婚，看過日子後決定在22日簽結婚書約，之後會再找時間到戶政事務所登記；至於入獄是否影響婚姻？童仲彥坦言，女友很不捨，但自己看很開，會盡快爭取假釋。

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據了解，童仲彥曾有過2段婚姻，2006年因家暴協議離婚，後於2013年和第二任妻子李秀環結婚，不料又鬧出家暴、外遇風波，曾語出驚人表示「看到邱主任不喜歡，那就不是男人」，隨後遭民進黨開除黨籍。2018年，原有意爭取連任的童仲彥在基隆市光華隧道自撞，酒測值為0.52毫克，被迫退出市議員選舉。

另外，童仲彥11年前擔任台北市議員時，涉嫌利用人頭詐取補助費5萬多元，一審遭依利用職務上機會詐取財物罪判囚7年半。高等法院二審認定，童仲彥詐領議員助理補助費5萬1842元，考量他有自聘助理做選民服務，減刑改判3年10月，褫奪公權2年，未扣案的犯罪沒收。案經上訴，最高法院日前駁回定讞。

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