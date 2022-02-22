每2.3人就1人有LINE Pay！　花6年穩坐市場「致勝公式」

▲LINE Pay推出「好夥伴」商店後台App，助攻店家瞄準千萬用戶商。（圖／品牌提供）

以前出門總會在心中默念手機、錢包、鑰匙，但隨著行動支付的興起，錢包不在身邊也無妨。LINE Pay花了6年時間耕耘行動支付市場，而他們的努力，用戶看見了！《東森新媒體ETtoday》日前舉辦「2021企業品牌聲望大調查」，LINE Pay一連獲選最佳品牌獎、最佳人氣獎、永續經營獎，交出漂亮的成績單。

根據目前市場可參考數據，自2015年推出的LINE Pay已成為行動支付龍頭，能在這塊市場闖出一片天，最功不可沒的就是韓國籍的LINE Pay台灣董事長丁雄注，而他在受訪時，也大方介紹LINE Pay的亮眼成績。

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連結用戶與商戶的中介者

以商業角度來看，消費者與供應商有著密不可分的關係，倘若商家沒辦法獲得民眾的信任，將難以在市場中生存。丁雄注認為，「這世界需要可以連結用戶與商戶的中介者角色」，而這也是LINE Pay應運而生的原因。

▲LINE Pay致力提供用戶更便利、優惠、安心的支付新生活，並攜手店家拓展行動支付場域。（圖／品牌提供）

LINE Pay自2015年推出，是通訊軟體「LINE」中的電子錢包，以及金融科技服務的服務提供者。丁雄注帶領著同仁，希望能將零接觸支付的便利性帶進民眾的日常生活中，讓民眾從一般消費至金融相關服務，都可以使用LINE Pay。

對丁雄注而言，若要成為優秀的市場中介者，必須讓用戶與商戶都滿意，為此，LINE Pay不只提供支付服務，更是不間斷的觀察分析用戶、商戶和市場，不懈的找出其他市場需求，而支付據點也從線上至線下完整覆蓋，要擴大至生活中的各種場景。

成功的關鍵不在複製他國經驗

「比起複製其他國家的成功經驗，台灣LINE Pay更專注在傾聽在地用戶與商戶的聲音。」很多人都相信，複製別人成功的經驗肯定最快，但丁雄注認為，努力分析並打造符合台灣市場需求的功能，才能真正的成功。

▲丁雄注認為，LINE Pay心中永遠先有用戶，才能擁有現在的成績。（圖／品牌提供）

其他國家的成功案例，並不是百分百適用於台灣，因此丁雄注表示，傾聽用戶、商戶的心聲才是關鍵；不過他也坦言，LINE Pay當然不是每次都能即時滿足市場，所以他們始終盡最大的努力改善、實現承諾，為的就是不愧對用戶與商戶的信賴。

對LINE Pay來說，最重要的就是「信守對市場的承諾」，丁雄注說道，「用戶與商戶的信賴並非一朝一夕就能建立」，勢必需要長時間展現出值得信任的表現，並且恪守承諾，所以他們的態度始終如一，而這也是今日能獲得市場認可的主要原因。

針對此次調查，丁雄注表示，非常感謝ETtoday新聞雲網友對LINE Pay的肯定，他們會秉持著始終如一的態度，努力不懈，繼續引領行動支付市場的發展。