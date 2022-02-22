Apple Pay旺炸！登台近5年掀「秒結帳」風潮 品牌調查三大獎全包

▲Apple Pay 2017年進入台灣，網友大讚順手按兩下就能打開感應十分方便，安全性也受到廣泛好評。（圖／品牌提供）

受到新冠疫情影響，台灣零接觸的消費模式已然成形，推升行動支付交易金額大增。《東森新媒體ETtoday》日前舉辦「2021企業品牌聲望大調查」，邀請網友們票選心目中的優秀企業。其中，在競爭激烈的行動支付分類，Apple pay以驚人票數獲得「最佳人氣獎」、「最佳品牌獎」與「企業永續獎」3大獎項。

據金管會最新統計顯示，全台經營「電子支付」機構有29家，行動支付使用人數已經突破 1,500 萬大關，說明「無現金」的時代來臨。1111人力銀行去年11月公佈的調查顯示，9成受訪者使用過行動及電子支付工具，其中使用Apple Pay 高達25.6%。

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行動支付使用者 Apple Pay 高達25.6%

蘋果公司在1月10日發表的新聞稿中披露，截至目前，Apple Pay已在近60個國家與地區推出，在全球範圍內與近9000家銀行展開合作。Apple Pay 2017年進入台灣，網友大讚順手按兩下就能打開感應十分方便，安全性也受到廣泛好評。

▲Apple Pay已在近60個國家與地區推出，在全球範圍內與近9000家銀行展開合作。（圖／品牌提供）

其次，蘋果切入的行動支付，能實踐一般行動支付業者尚無法達到的NFC快速結帳功能，加上蘋果手機在台市占率不低，品牌象徵性高，所以Apple Pay雖然僅聚焦傳統支付業務，但品牌優勢成為其支付聲量高漲的原因。

Apple Pay符合從信用卡過渡到行動支付行為

此外，Apple Pay綁定特定信用卡也會有特約商店的優惠，像是到影城就出示影城特約卡，到商店就出示商店特約卡，非常類似只是將信用卡數位化，消費行為仍可以過去使用信用卡的模式思考，十分符合從信用卡過渡到行動支付行為的直覺改變。

▲Apple pay以驚人票數獲得「最佳人氣獎」、「最佳品牌獎」與「企業永續獎」3大獎項。（圖／品牌提供）

台灣各行各業正面臨數位化浪潮的洗禮，或者處於世代接班的轉型中，作為本土媒體接觸率第一的《東森新媒體ETtoday》，在成立10周年之際，特別推出「2021企業品牌聲望大調查」，除作為消費者的參考，也為社會共好盡一份力量。