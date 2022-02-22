　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

Apple Pay旺炸！登台近5年掀「秒結帳」風潮 品牌調查三大獎全包

▲▼2021企業品牌聲望大調查,Apple Pay。（圖／品牌提供）

▲Apple Pay 2017年進入台灣，網友大讚順手按兩下就能打開感應十分方便，安全性也受到廣泛好評。（圖／品牌提供）

受到新冠疫情影響，台灣零接觸的消費模式已然成形，推升行動支付交易金額大增。《東森新媒體ETtoday》日前舉辦「2021企業品牌聲望大調查」，邀請網友們票選心目中的優秀企業。其中，在競爭激烈的行動支付分類，Apple pay以驚人票數獲得「最佳人氣獎」、「最佳品牌獎」與「企業永續獎」3大獎項。

▲▼2021企業品牌聲望大調查,Apple Pay。（圖／品牌提供）

據金管會最新統計顯示，全台經營「電子支付」機構有29家，行動支付使用人數已經突破 1,500 萬大關，說明「無現金」的時代來臨。1111人力銀行去年11月公佈的調查顯示，9成受訪者使用過行動及電子支付工具，其中使用Apple Pay 高達25.6%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

行動支付使用者　Apple Pay 高達25.6%

蘋果公司在1月10日發表的新聞稿中披露，截至目前，Apple Pay已在近60個國家與地區推出，在全球範圍內與近9000家銀行展開合作。Apple Pay 2017年進入台灣，網友大讚順手按兩下就能打開感應十分方便，安全性也受到廣泛好評。

▲▼2021企業品牌聲望大調查,Apple Pay。（圖／品牌提供）

▲Apple Pay已在近60個國家與地區推出，在全球範圍內與近9000家銀行展開合作。（圖／品牌提供）

其次，蘋果切入的行動支付，能實踐一般行動支付業者尚無法達到的NFC快速結帳功能，加上蘋果手機在台市占率不低，品牌象徵性高，所以Apple Pay雖然僅聚焦傳統支付業務，但品牌優勢成為其支付聲量高漲的原因。

Apple Pay符合從信用卡過渡到行動支付行為

此外，Apple Pay綁定特定信用卡也會有特約商店的優惠，像是到影城就出示影城特約卡，到商店就出示商店特約卡，非常類似只是將信用卡數位化，消費行為仍可以過去使用信用卡的模式思考，十分符合從信用卡過渡到行動支付行為的直覺改變。

▲▼2021企業品牌聲望大調查,Apple Pay。（圖／品牌提供）

▲Apple pay以驚人票數獲得「最佳人氣獎」、「最佳品牌獎」與「企業永續獎」3大獎項。（圖／品牌提供）

台灣各行各業正面臨數位化浪潮的洗禮，或者處於世代接班的轉型中，作為本土媒體接觸率第一的《東森新媒體ETtoday》，在成立10周年之際，特別推出「2021企業品牌聲望大調查」，除作為消費者的參考，也為社會共好盡一份力量。

▲▼2021企業品牌聲望大調查,Apple Pay。（圖／品牌提供）

ET快訊
加護病房驚見「章魚觸手爬出」男大生嚇傻　醫證實：我也看過
傳奇導演過世！　打造「武俠片帝國」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

每2.3人就1人有LINE Pay！　花6年穩坐市場「致勝公式」

確診者「二採轉陰」　台北101高樓餐廳停業3天虛驚一塲

Apple Pay旺炸！登台近5年掀「秒結帳」風潮 品牌調查三大獎全包

創新服務貼近需求！　街口「全方位生活圈」贏好感

台中港和富輪「12名外籍船員」確診　全無市內足跡史

掀起台灣Outlet熱　MITSUI OUTLET PARK三井深耕台灣獲肯定

加護病房驚見「章魚觸手爬出」男大生嚇傻　急診醫證實：我也看過

確診者連續兩天光顧星巴克　遠企也有足跡　業者趕清消

淡水傳下雪？高爾夫球場成「冰雪世界」超罕見　球場回應了

快訊／台鐵自強號發生死傷事故　宜蘭縣部分列車誤點

KID求婚東區妹仔「我是最幸福的人」　兩人對看爆哭...一定要幸福喔♥♥

Ella狂嗆「瘦子是智障！」考他背12生肖 「人一生遇幾次犯太歲」　解接怒：看你活多久！

明道拍片「怒飆童星髒話」！　 星媽800字「還原真相」：請原諒我的過失

新北板橋氣爆！火舌猛衝出　1女燒成焦屍亡、2人受傷

金門絕美「藍眼淚」大爆發！　比基尼正妹頂6度低溫下水拍

南柱赫因「它」陷兩個女人的戰爭　《二十五，二十一》金泰梨搭他肩：腋下撕裂了

《山友》3女「又唱又跳」崔始源凍未條　鄭恩地：你變固定嘉賓了...他臉秒垮XD

陶晶瑩又沒約小S！揪賈靜雯「開直播」　網友「約孫芸芸？」她：Good idea～

上廁所驚見梅花鹿「顧門」　整隻堵住走道...眼神超無辜

台中港引水人遭浪拍落海不治　昨才救援斷纜輪船...妻心碎淚崩

每2.3人就1人有LINE Pay！　花6年穩坐市場「致勝公式」

確診者「二採轉陰」　台北101高樓餐廳停業3天虛驚一塲

Apple Pay旺炸！登台近5年掀「秒結帳」風潮 品牌調查三大獎全包

創新服務貼近需求！　街口「全方位生活圈」贏好感

台中港和富輪「12名外籍船員」確診　全無市內足跡史

掀起台灣Outlet熱　MITSUI OUTLET PARK三井深耕台灣獲肯定

加護病房驚見「章魚觸手爬出」男大生嚇傻　急診醫證實：我也看過

確診者連續兩天光顧星巴克　遠企也有足跡　業者趕清消

淡水傳下雪？高爾夫球場成「冰雪世界」超罕見　球場回應了

快訊／台鐵自強號發生死傷事故　宜蘭縣部分列車誤點

NBA選秀狀元班奈特解隔離　穿七龍珠潮T現身鋼鐵人主場

卡普空《快打旋風6》Logo抄襲？順發3C回應了：有87%像

嫌高端疫苗做太慢！　陳時中反批：浩鼎案「刨根生技業」種惡果

英國王室「黑暗一週」！ 伊莉莎白女王確診　2個兒子驚爆醜聞

唐西奇被喬丹「熊抱」覺得不可思議　詹皇誇他：打球方式跟我很像

每2.3人就1人有LINE Pay！　花6年穩坐市場「致勝公式」

確診者「二採轉陰」　台北101高樓餐廳停業3天虛驚一塲

不願送走衛少！湖人GM惹怒詹皇經紀公司　LBJ疑發文暗諷高層

Apple Pay旺炸！登台近5年掀「秒結帳」風潮 品牌調查三大獎全包

快訊／三立主播移送北檢　涉A野生動物價差700萬「4字回應」

泰網美在家直播做飯與粉絲互動　突然臉色慘白...下秒「昏倒暴斃」

生活熱門新聞

男大生加護病房驚見「章魚觸手爬出」　醫：我也看過

淡水高爾夫球場傳下雪？警方回應了

汐止男童繳不出植物人父醫藥費　5天收到「500萬善款」

租房遇雷客　網全歪樓：拜託租我

老高被超越？網點名1位YouTuber深度贏了

女主播幫買動物疑「吞700萬元」　頑皮世界人員看傻

4步驟叫出LINE通話紀錄「刪對話照現形」！

媽「想要就買」花成月光族　父退休金全在她手網嘆：無解

台人最常用簡字是「體」　網吵翻1點：不算

確診者連兩天至星巴克店家趕清消

外送平台「店家全是自取」他傻眼　外送員揭真相

冷氣團餘威　北部探14度冷到週四

12生肖今年小心因「這件事」吃大虧

174長髮正妹PO仙照！本尊曝光竟是37歲猛男

更多熱門

相關新聞

LINE Pay花6年「致勝公式」

LINE Pay花6年「致勝公式」

以前出門總會在心中默念手機、錢包、鑰匙，但隨著行動支付的興起，錢包不在身邊也無妨。LINE Pay花了6年時間耕耘行動支付市場，而他們的努力，用戶看見了！《東森新媒體ETtoday》日前舉辦「2021企業品牌聲望大調查」，LINE Pay一連獲選最佳品牌獎、最佳人氣獎、永續經營獎，交出漂亮的成績單。

街口「全方位生活圈」創新贏好感

街口「全方位生活圈」創新贏好感

三井掀台灣Outlet熱　深耕獲肯定

三井掀台灣Outlet熱　深耕獲肯定

新光三越「以消費者為中心」

新光三越「以消費者為中心」

九族文化村老品牌一直有新創意！

九族文化村老品牌一直有新創意！

關鍵字：

2021獲獎企業

讀者迴響

熱門新聞

美食節目主持人驚傳驟逝「享年54歲」電視台證實了！

陳建州被爆售松山豪宅　經紀人回應了

台中7少年拿球棒狂砸2名車！　「扯出顏正國」警方說話了

男大生加護病房驚見「章魚觸手爬出」　醫：我也看過

女大生激戰後告性侵　運將背出私密事過關

淡水高爾夫球場傳下雪？警方回應了

台大生找副教授聊　驚見老師已身亡

初戀大腿內側現2字刺青！處男新郎崩潰

明道罵童星髒話！星媽800字「還原真相」道歉

法院認證「背後傳球不正常」　葉毓蘭痛批：可笑

藍心湄「覺得黃小柔不對勁」一動作把她拉出憂鬱

熱到流汗！寒流強襲「1家電」後悔沒早買

快訊／蕾菈宣布結婚！　直接「穿婚紗到戶政事務所」登記

蘆洲男騎車突倒地　疑心肌梗塞命危

宋楚瑜遭外媒爆瑞士銀行有4億元　趙怡翔：當公職存款從哪來的？

更多

最夯影音

更多
KID求婚東區妹仔「我是最幸福的人」　兩人對看爆哭...一定要幸福喔♥♥

KID求婚東區妹仔「我是最幸福的人」　兩人對看爆哭...一定要幸福喔♥♥
Ella狂嗆「瘦子是智障！」考他背12生肖 「人一生遇幾次犯太歲」　解接怒：看你活多久！

Ella狂嗆「瘦子是智障！」考他背12生肖 「人一生遇幾次犯太歲」　解接怒：看你活多久！

明道拍片「怒飆童星髒話」！　 星媽800字「還原真相」：請原諒我的過失

明道拍片「怒飆童星髒話」！　 星媽800字「還原真相」：請原諒我的過失

新北板橋氣爆！火舌猛衝出　1女燒成焦屍亡、2人受傷

新北板橋氣爆！火舌猛衝出　1女燒成焦屍亡、2人受傷

金門絕美「藍眼淚」大爆發！　比基尼正妹頂6度低溫下水拍

金門絕美「藍眼淚」大爆發！　比基尼正妹頂6度低溫下水拍

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面