創新服務貼近需求！　街口「全方位生活圈」贏好感

▲街口支付是台灣新創公司，短短約6年就在行動支付市場居領先地位。（圖／品牌提供）



近年來，台灣的行動支付普及率持續成長，尤其在疫情爆發後，更是推動了行動支付大幅成長。《東森新媒體ETtoday》日前舉辦「2021企業品牌聲望大調查」，邀請網友們票選心目中的優秀企業，行動支付的龍頭「街口支付」榮獲眾人肯定，囊括行動支付分類的「最佳人氣獎」、「最佳品牌獎」與「企業永續獎」3大獎項。





金管會最新統計顯示，目前全台使用行動支付的人數已突破1500萬大關，而資策會產業情報研究所（MIC）《2021年行動支付消費者調查》也指出，台灣民眾對於行動支付的偏好度已成長至50%，可見行動支付如今已是台人實實在在的生活日常。

6年穩站領先地位 實名認證用戶超過535萬

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創立於2015年的街口支付是台灣新創公司，短短約6年就在行動支付市場居領先地位，成為實名認證用戶超過535萬，位居業界第一的多元行動支付工具。

▲街口支付目前已拓展超過20萬家合作支付據點，更與25家大型銀行直接串接。（圖／品牌提供）



目前已拓展超過20萬家合作支付據點的街口支付，致力於打造以支付為核心的全方位生活圈，更與25家大型銀行直接串接，首創打通銀行帳戶的模式，跳脫綁定信用卡的諸多限制，讓用戶能輕輕鬆鬆在手機上完成轉帳、付費、儲值、提現等多樣化服務。



街口支付指出，公司凡事從使用者需求出發、重視使用者體驗，也不斷透過產品創新提供用戶最優質的服務，力求讓所有人都能方便享受最好的金融服務，這就是街口支付贏得消費者的心，成為大眾心目中愛用品牌的原因之一。

自行設計與開發 領先同業奪多項大獎

另外，「創新」是街口支付的核心精神，因此該公司旗下的所有產品都是經由公司自行設計與開發，當需求產生時，技術能快速支持，對於產品與提供之服務的掌握度極高，讓街口支付深受用戶喜愛，拿下多項大獎。

▲街口支付對產品與提供之服務的掌握度極高，讓街口支付深受用戶喜愛，拿下多項大獎。（圖／品牌提供）



對於本次獲得ETtoday新聞雲「2021企業品牌大調查」行動支付分類的「最佳人氣獎」、「最佳品牌獎」與「企業永續獎」3大獎項，街口支付表示，公司感到很榮幸，並將持續創新，為使用者創造更多價值、提供最優質便捷的服務。