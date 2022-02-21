掀起台灣Outlet熱　MITSUI OUTLET PARK三井深耕台灣獲肯定

▲台灣三井掀起台灣OUTLET型購物中心熱潮。（圖／品牌提供）

台灣三井不動產在台首間據點「MITSUI OUTLET PARK林口」，從2016年開幕後，正式掀起台灣OUTLET型購物中心熱潮，讓消費者在除了百貨公司之外，出現另一種購物選擇，強勢引進日系品牌、日本獨家餐飲的三井，也成為民眾心中另一個消費選項，Outlet可以買到物超所值、獨家的商品，其概念也深植人心。

在MITSUI OUTLET PARK三井（大家簡稱：三井Outlet）到台灣設點之前，民眾對Outlet的消費型態是陌生的，主因在於Outlet通常在距離市區較遠的地點，當時台灣較大型、主打Outlet稱號的除了在高雄的義大世界購物中心之外，便是2015年開幕的華泰名品城，當時華泰僅在第一期的規模，店數僅有110間，民眾專程前往意願尚未成形。

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掀起台灣OUTLET型購物中心熱潮

而林口三井Outlet挟著「日系正統OUTLET」，在2016年強勢入台，讓早已把日本當成後花園在逛、玩到成精的台灣人引頸期盼，開幕首月業績就破了10億元，創下每天人潮平均5至8萬人、最多可破10萬人的紀錄，也讓台灣人對於Outlet的熱情從「去看看」變成「專程去買」。

▲三井在台灣深耕，也與地方政府共同開發與活化在地區域，不但讓民眾更熟悉其品牌，也對未來新型態商場的開幕充滿期待。（圖／品牌提供）

三井不動產在日本涵蓋多個商業領域，光是Outlet就超過10間，首間林口Outlet打出多個日本品牌，最重要的是還引進獨家餐飲進駐美食街，讓消費者不僅有特色商品可買，連餐飲都能嚐到獨家，像是知名丼飯「金子半之助」台灣首店就在林口三井，自然在消費者印象中建立起成功形象，特別是新一代的年輕族群。

Outlet不是只有在賣「過季品」，還能找到「獨家商品」，讓三井MITSUI OUTLET PARK與時髦、嚐鮮等元素連結，第二間Outlet據點選定台中港，活用港邊元素打造休閒遊樂設施，摩天輪、雪屋體驗等娛樂進駐之外，還規劃風景餐廳、景觀書店等進駐，除了有東西可買之外，還成為年輕人的約會聖地，以及家庭客景點，讓Outlet面向更為豐富有趣。

三井在台深耕 與地方政府共同開發

隨著三井其他型態在台灣擴展，包括購物中心LaLaport、飯店等多款事業體在台深耕，也一同加持三井整體好感度，與地方政府共同開發與活化在地區域，不但讓民眾更熟悉其品牌，也對未來新型態商場的開幕充滿期待。

▲2022年更有另間Outlet「MITSUI OUTLET PARK台南」，以及首間全客層購物中心「Mitsui Shopping Park LaLaport台中」即將登場。（圖／品牌提供）

而針對現有賣場設施，三井也持續增加擴展，像是即將進駐將原「MITSUI OUTLET PARK林口」旁的林口媒體園區，等到完工時將會增加90間新店鋪，加上原本的220間店，達到310間規模，等同擴大增加40%，也將成為北台灣最大的OUTLET商場。而台中港二期也在去年12月開門見客，新增加50間店，其中更包括首度入台的Abercrombie & Fitch（A&F）Outlet店，讓中區居民排隊進場，滿意的說：「感覺更好逛了。」

接下來2022年更有另間Outlet「MITSUI OUTLET PARK台南」，以及首間全客層購物中心「Mitsui Shopping Park LaLaport台中」即將登場，可見還有更多讓台灣消費者耳目一新的逛街體驗！