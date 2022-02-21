張志豪曝加入「湧言會」心路歷程　當年洪耀福、黃承國都支持

▲民進黨新北市議員張志豪與總統蔡英文。（圖／張志豪提供）



記者陶本和／台北報導

外傳民進黨英系不滿新北市議員張志豪轉入湧言會，推出前立法院長蘇嘉全辦公室主任張嘉玲對槓。對此，張志豪21日向記者談起他加入湧言會的心路歷程，當時英系的前黨秘書長洪耀福、國策顧問黃承國等人，也都同意他加入。

由於媒體報導指稱，英系是因為不滿張志豪轉入湧言會，才會在同一選區派出蘇嘉全辦公室主任張嘉玲挑戰；不過，據了解，張嘉玲長期一直有在準備投入選戰，過去也有參與黨內市議員初選的經歷。

對於被外界稱離開英系轉入湧言會一事，張志豪21日受訪時表示，2018年選舉時，並沒有剛性運作的「英系」，選舉過程中除了小英之友會相助，其他派系前輩也曾表達關心也給予幫忙。

張志豪說，在當選一年後，立委趙天麟、議員何博文推薦加入「海國聯誼會」，當時已故海董林崑海、前黨秘書長洪耀福、國策顧問黃承國也都同意且支持他加入，這讓一個沒有家世背景的年輕人有了歸屬感。

張志豪表示，後來海國會分道揚鑣，當時他受到林崑海的精神感召，以及趙天麟強力推薦下，才進入「湧言會」決策小組運作至今。

「湧言會是培養青壯世代從政者的平台，也是年輕人的品牌。」張志豪說，派系決策委員全都沒有家世背景，且共同點都曾擔任蔡英文發言人，有政策思考和論述能力，為台灣發聲，始終堅定力挺蔡總統，後來「口譯哥」趙怡翔也加入了湧言會。

▼民進黨新北市議員張志豪與總統蔡英文。（圖／張志豪提供）



張志豪強調，始終感謝黨與蔡英文栽培，任期內從沒忘記自己肩上的責任，力拚建設，也先後擔任黨團書記長及幹事長職務，監督預算，為市民發聲，並為中央政府的各項政策全力發聲，去年的四項公投更是在最艱困的中和區辦理兩場說明晚會，也多次在政論節目、電台闡述四個不同意的理念，一切都是以英派、台派的初衷為台發聲。

張志豪說，過去他是小英發言人，現在是市民發言人，市民朋友關心的是這個議員任內的服務和政績，有沒有認真做事，陽光團隊由趙永清一路傳承江永昌，在中和一直是正派清廉會做事的服務連線。

他指出，在接棒後，完全沒有改變，而且立即掛上和江永昌聯合服務處招牌，擴大服務能量，也透過和江永昌的中央地方連線合作，拚出相當多的地方建設，也爭取市民福利，獲得許多選民認同肯定。

張志豪說，後續加入湧言會運作，成員從過去到現在都堅定力挺總統，為國政、市政發聲，也為台灣發聲，特別的是決策委員幾乎都曾擔任蔡英文發言人，且決策平台扁平化，年輕從政者可輕易獲取更多經驗，不論國政或市政議題也可互相支援協助，對沒有家世背景的政治工作者而言，有極大正面助益。

▼民進黨新北市議員張志豪與總統蔡英文。（圖／張志豪提供）

