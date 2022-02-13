張嘉玲歷練橫跨「府院黨」參選中和議員　要將選票極大化多搶一席

▲前蘇嘉全辦公室主任張嘉玲出戰新北中和區市議員。（圖／張嘉玲提供）



記者陶本和／台北報導

民進黨16日預計通過中執會議員提名席次，在新北中和區，歷練橫跨「府院黨」的前總統府秘書長蘇嘉全辦公室主任張嘉玲有意參戰，誓言要將選票極大化，為民進黨在中和多爭取一席。

民進黨目前在中和區握有兩席議員，這次選戰黨部擬規劃提名3席，但遲遲未能找到選將投入此一選區；而昔日謝長廷發言人、蘇嘉全辦公室主任張嘉玲則在英系推派下，以「刺客」角色出戰。

不過，這讓投靠「湧言會」的在地現任議員張志豪備感壓力，他馬上在臉書的封面照片，放上自己與總統蔡英文的合照，並呼籲選民「民調唯一支持」，主打自己過去深受蔡英文栽培，曾任蔡英文發言人。

張嘉玲表示，民進黨在中和一直有三席空間，她希望投入中和選戰，可以將選票「極大化」，衝高中和的票數，幫民進黨在中和多爭取一席，而對於接下來新北市長選戰，不論是由誰來出戰，都可以擴大整體盤面。

事實上，張嘉玲過去擔任謝長廷的發言人，在2010年時，曾投入新莊、五股、泰山、林口的縣議員選戰，當時順利通過初選，但碰上新北市升格，導致初選重新來過，她在第二波初選中落馬。

不過，張嘉玲轉戰黨部，在蔡英文任內，歷練婦女部主任、蔡英文總統競選總部，在2016年後，擔任立法院長蘇嘉全辦公室主任、總統府秘書長辦公室主任等職務，擁有橫跨「府院黨」的經歷。

張嘉玲說，這次投入中和區選戰，除了要讓選票極大化外，也要讓中和多一席議員，擴大對於在地的服務；她強調，自己歷練過總統府、立法院、黨部，絕對有信心可以做好地方服務。