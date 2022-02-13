英系派刺客讓他難連任？　張志豪拿「蔡英文親筆鼓勵文」反擊

▲民進黨議員張志豪。（圖／張志豪提供）



記者陶本和／台北報導

英系推派前總統府秘書長蘇嘉全辦公室主任張嘉玲出戰新北中和區市議員，這讓外界解讀，是英系要讓現任議員張志豪無法輕鬆連任。對此，張志豪13日拿出總統蔡英文親筆鼓勵的文字表示，會用政績回覆選民期待，全力以赴拚初選爭取認同。

歷練過立法院長室主任、總統府秘書長室主任、民進黨婦女部，橫跨「府院黨」的張嘉玲，確定出戰中和區市議員；不過，這讓民進黨在本來就屬艱困的中和區陷入激戰，特別是現任議員張志豪備感壓力。

對此，有媒體解讀，因為張志豪投奔湧言會，這讓英系派出刺客參選，就是要讓張志豪無法輕鬆連任。對此，張志豪表示，會用政績回覆選民期待，全力以赴拚初選爭取認同。

張志豪強調，2018年當選至今，每一天都勤懇踏實、認真服務。地方經營再困難，沒有一刻鬆懈。唯有專業專職問政，全面行動服務，力拚建設，才能用政績回應支持者期待，不負所託。

張志豪說，中和是他成長的地方，縱使是傳統的艱困選區，沒有錢沒有資源，但藉由專業幕僚訓練出的創意、活力和行動力，一步步突破困境，一步步爭取認同和支持。

張志豪表示，作為黨籍基層民代，初心不變，永遠要全力以赴，配合蔡英文總統，從中央到地方，全面宣傳政績，讓人民有感。他更是一直感謝蔡英文總統8年的歷練和栽培，過去每一個工作都是成長的養分。

對於媒體的報導，張志豪表示，黨主席已於選對會會議中強調，唯有團結才是勝選的重要關鍵因素，呼籲特定人士不要透過放話做親痛仇快的政治操作。

▼民進黨議員張志豪。（圖／張志豪提供）

