陳時中參選台北市？　議員列5大缺失：他會是好市長嗎

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者徐政璿／台北報導

有望出戰2022台北市長的衛福部長陳時中近日表態「能夠選就一定會辭職，沒什麼好疑義的」，引發政壇熱議。不過，新北市議員葉元之提出質疑，並點出陳時中防疫5大缺失：「大家認為他會是一個好市長嗎？」

葉元之19日透過臉書發文指出，陳時中鬆口參選，蘇貞昌就加碼說，台灣防疫世界第一歸功陳的領導，企圖把防疫光環轉為參選養分，也讓陳時中在參選前「好好消費」指揮官這個位置；然而，他質疑，陳時中防疫工作真的有做好嗎？並盤點下列5件事讓大家想一想。



1. 前年疫情剛開始時，陳時中呼籲健康的人不用隨時戴口罩，還好台灣人不聽政府的話，紛紛戴口罩保護自己。

2.諾富特飯店的破口，造成2021年5至7月三級警戒。然而，飯店員工早就向衛福部檢舉飯店沒做好分流，但衛福部卻不當回事，還把責任踢給桃園市衛生局。

3.「3+11」到底是誰做的決策？有沒有會議紀錄？陳時中到現在還說不清楚。

4.入境普篩是在野黨呼籲半天後，陳時中才願意做。

5.為護航高端，陳時中不願意購買足夠的國際疫苗，還說世界怎麼跟得上台灣。連一開始日本要捐AZ、郭董要捐BNT，陳時中都愛要不要，造成當時疫苗普及率嚴重落後。等民意激烈反彈，陳時中才對國際疫苗採開放態度。

葉元之直言，如果一個市長決策易出錯還會踢責任、粉飾太平、慢半拍且又有私心，「大家認為他會是一個好市長嗎？」