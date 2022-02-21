陰莖凍爆！滑雪王子「-17°C衝刺30公里」熱敷痛到崩潰：最糟比賽

▲芬蘭越野滑雪選手林霍爾姆（Remi Lindholm）出席2022北京冬奧，參加男子15公里賽程。（圖／路透）



記者吳美依／綜合外電報導

北京冬奧已於20日閉幕，但賽事話題仍在延燒。由於19日寒風狂襲，主辦方決定，把越野滑雪50公里自由賽賽道縮短至30公里；儘管如此，芬蘭24歲選手林霍爾姆（Remi Lindholm）在-17°C嚴寒中衝刺，卻仍導致陰莖凍僵，他硬撐完賽後，趕緊向工作人員索取熱敷袋，「它開始變暖時，劇痛簡直難以忍受。這是我參加過最糟糕的比賽之一。」

《路透社》等外媒報導，林霍爾姆不到1小時16分就衝過終點線，獲得第28名，但受訪時坦言，自己必須硬撐完賽，「你們可以猜到，我完成比賽時，哪個身體部位凍僵了。」不幸的是，他去年在芬蘭魯卡（Ruka）參加另一場越野滑雪比賽時，也曾發生類似事件。

冬奧主辦方以寒風因素為由，宣布比賽延遲1小時、賽道縮短20公里，就是為了避免選手凍傷。但是，運動員的單薄運動裝，以及包覆雙耳及臉部的簡單禦寒措施，似乎沒有發揮太大保暖作用。

英國越野滑雪選手馬斯格雷夫（Andrew Musgrave）認為，如果主辦方認定天氣足夠暖和、可以比賽，就不需要改變賽程，「溫度跟寒風還是一樣，所以我認為這是一個非常荒謬的決定。」但是，俄國選手亞基穆甚金（Ivan Yakimushkin）非常支持，「由於天氣因素，所有參賽隊伍一致決定縮短比賽，這樣運動員才不會凍僵或生病。」