狠父噴槍灌肺奪3歲女童命　傷心母求償767萬判決出爐

記者賴文萱／高雄報導

高雄鄧姓3歲女童隨著鄺姓生父前往加油站洗車，卻遭洗車噴槍強灌大量氣體進入肺部而慘死，案發後震驚社會，鄺男也被重判徒刑10年定讞。鄧童母親提民事損害求償767萬餘元，最後橋頭地院判決鄺男應賠80萬元，可上訴。

原為男女朋友的鄺男和鄧女育有3歲鄧姓女童，但因鄧女2019年1月間，因突然有事託鄺男照顧女童，鄺男應允。沒想到鄺男帶著女童到加油站洗車，結果女童口內竟遭高壓噴槍灌入大量氣體，送醫不治後身亡。因案發過程太過離奇，事發後震驚社會。

▲女童母親曾委任律師，說明影像鑑定報告結果 。（圖／記者吳奕靖攝）

女童母親主張，她長期飽受婦科疾病所苦，經多年治療才終於生下女童，頓失愛女後精神上的痛苦難以筆墨形容，並罹患重度重鬱症。另外，她本身工作經歷不俗，收入頗豐，因此對鄺男提出民事損害求償，包含鄧童將來應盡的撫養費367萬，以及精深撫慰金400萬元，兩項金額共計767萬餘元。

橋頭地院審理認為，按直系血親尊親屬受扶養之權利，應受不能維持生活之限制，而女童母親現為40歲，從事房仲業，目前仍持續工作中有穩定收入，認為她到65歲前仍可累積財產，難以認定之後無法維持生活，需人扶養。

而精神撫慰金部分，橋頭地院斟酌雙方的身分資力及被害人所受痛苦等，認為應以100萬元為適當，扣除先前鄧母已領取的犯罪被害人補償20萬元，得請求80萬元。可上訴。